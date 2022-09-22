В заготовке кормов курским аграриям помогает техника Ростсельмаш

Маневренный, надежный, высокопроизводительный, скоростной кормоуборочный комбайн F 2650.

По данным комитета АПК региона, земледельцы успешно выполнили план по заготовке сена в 55 тысяч тонн и сенажа в 229 тысяч тонн. А с началом сентября начали убирать кукурузу на силос. Это позволит обеспечить комфортную зимовку скота и хорошую молочную и мясную продуктивность. И хотя начало осени не балует теплой погодой, участились дожди, земледельцам удается максимально эффективно провести заготовительные работы. Помогает им надежная техника Ростсельмаш, отличительные особенности которой - мощность, надежность, высокая продуктивность, маневренность.

С комбайном F 2650 - качественно и надежно

Успешно кормозаготовка проходит в ООО «Престиж», что находится в селе Сотниково Фатежского района Курской области. В хозяйстве откармливают до 1500 голов мясного крупного рогатого скота. Потребители хотят покупать качественные и здоровые продукты, и, чтобы соответствовать этим запросам, аграрии региона следят за пищей, которая идет на корм скоту. Она тоже должна быть качественной. А это зависит от умелой организации производства работ на поле и технологий при их проведении, ведь на зиму буренкам требуется более 6000 тонн силоса. Несмотря на погодные условия, которые требуют максимального напряжения сил, здорово выручает техника Ростсельмаш.

- В этом году по рекомендации коллег из соседнего хозяйства приобрели новый кормоуборочный комбайн F 2650, - поделился директор ООО «Престиж» Андрей Курлов. - Покупали его специально для заготовки кукурузы на силос. Посмотрели его в деле, сравнили, оценили сервис обслуживания и решили приобрести. И не пожалели. Машина хорошая, производительная, мощная, скоростная, современная. Недаром ее называют лучшей в кормозаготовительной технике компании!

Великолепные рабочие характеристики

Кормоуборочный комбайн F 2650 уже стал незаменимым помощником в крупных и средних хозяйствах, заготавливающих силос и сенаж как в больших, так и в малых объемах. Его отличительная особенность - маневренность и высокая скорость уборки.

В ООО «Престиж» уже оценили его положительные качества. Во-первых, скорость значительно сокращает сроки уборки. Во-вторых, рабочий процесс управляется механизатором из кабины. В-третьих, повышается энергетическая ценность кормов, так как можно регулировать длину резки, дробление зерен и оптимальное внесение консервантов.

Двигатели мощностью 611 л. с. в паре с гидростатической трансмиссией обеспечивают бесперебойную длительную и экономичную работу даже в сложных условиях. Причем бак на 1500 литров позволяет работать без остановки до 12 часов. Как отмечают аграрии, в F 2650 все сделано так, чтобы обеспечить максимальную производительность с минимальными затратами, - за одну смену машина убирает до тысячи тонн силоса, что неоднократно подтверждалось на практике.

Как правило, кормоуборочный комбайн F 2650 предлагают с задним приводом, но есть возможность приобрести полноприводную версию. Также для машины предусмотрено три типоразмера шин, в том числе 900 мм для передвижения на почвах с малой несущей способностью.

Благодаря системе продольно-поперечного копирования рельефа на кормоуборочном комбайне можно работать с адаптерами шириной захвата до 7,5 м, а благодаря системе быстрой навески с быстроразъемной муфтой время подсоединения жаток занимает минуты. Привод питателя и адаптеров гидравлический. Машины агрегатируются с высокопроизводительными кукурузными 6-, 8- и 10-рядковыми жатками, 6-метровыми жатками сплошного среза или 3-метровыми подборщиками.

Измельчающий аппарат с барабаном 705 мм шириной и диаметром 630 мм с 24 шевронно расположенными ножами вращается со скоростью до 1200 оборотов в минуту и оснащен гидравлической системой бесступенчатой регулировки длин резки в диапазоне от 4 до 22 мм. Доизмельчитель слайдерного типа с разностью скоростей вращения вальцов в 20% теперь укомплектован системой автоматической установки в транспортный канал - удобная функция.

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Непогода не помеха

Работой кормоуборочного комбайна F 2650 в хозяйстве довольны. Стихают дожди, и машина уверенно выходит в поле.

- На данный момент мы заготовили часть из того, что планировали. К сожалению, погода не дает сделать все сразу, приходится приостанавливать процесс, но к технике нареканий нет. Нам удалось буквально за считанные дни заготовить 3860 тысяч тонн кукурузы. По сравнению с моделями, которые у нас были, эта машина мощнее в три - четыре раза. Качество силоса хорошее, практически нет отходов. Думаю, за ближайшие пару лет техника себя еще лучше покажет и мы оценим все ее преимущества, - рассказал Андрей Курлов.

Отдельно он отметил работу Агропромсервис - дилерского центра Ростсельмаш по Курской, Орловской, Брянской областям. Его специалисты создали лучший современный сервисный центр. Они готовы всегда оперативно помочь. Заботятся, чтобы не было простоев техники, ведь для сельхозпроизводителей в уборочную дорог каждый час.

Его мнение поддержали и в ООО «Речица», что из соседней Орловской области.

- Мы работаем на кормозаготовительных комбайнах производства Ростсельмаш уже много лет, - делится Дмитрий Дмитриевич Шалимов, руководитель ООО «Речица». - Четыре года работали на RSM 1401, в прошлом году приобрели F 2550 и DON 680M. У нас 1400 голов дойного стада, и вы сами понимаете, как важно кормление для получения хорошего молока. Комбайны Ростсельмаш нам в этом прекрасно помогают. В этом году уже заготовили 3700 тонн люцерны со злаковыми и 4630 тонн силоса. Работают без нареканий и поломок. Мы довольны.

Ирина Шабанова.