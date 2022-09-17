«Курск очень похож на Нижний Тагил»

Актеры рассказали, почему стоит ходить в театр Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 14 по 18 сентября в Курске проходят гастроли Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка. На сцене Курского драмтеатра с успехом идут «гостевые» спектакли «Ханума», «Дикое счастье», «Дуры мы, дуры», «Кошкин дом». Вечером 17 сентября покажут постановку «Головлевы. Маменька» по мотивам романа классика русской литературы Михаила Салтыкова-Щедрина. А завершатся гастроли 18 сентября известной комедией-водевилем «Ханума» по пьесе Авксентия Цагарели. Кстати, в репертуаре Курского драмтеатра есть аналогичная постановка, так что у зрителей будет возможность сравнить две интерпретации пьесы.

О русской жизни и на "женские темы"

Гастрольный репертуар разнообразен — от классики про жизнь на Руси («Дикое счастье» и «Головлевы. Маменька») до современности на «женские темы» («Дуры мы, дуры») и детского спектакля «Кошкин дом» в стиле «голливудского» мюзикла. Так что у зрителей было что выбрать.

Актеры Нижнетагильского театра и его художественный руководитель Игорь Булыгин рассказали «КП», почему сегодня, после большой пандемии, особенно важны гастроли — и для зрителей, и для любой театральной труппы.

- Любые гастроли — это вызов. Театр должен ездить на гастроли, это будоражит кровь, не дает почивать на лаврах. Заслужить любовь, заставить полюбить зрителя, - это очень сложно, но и очень интересно.

Более того, менталитет каждого города разный. Мы отметили, что в разных регионах по-разному реагируют на одни и те же шутки. В Сибири, например, реагировали на такие шутки, которые в других уголках России даже никто не замечал. Мы посмотрим, что вызывает эмоции у курян, что им интересно.

Конкуренция между театрами есть и будет

Участие в фестивалях всегда дает понимание, что ты представляешь из себя. А гастроли очень сплачивает коллектив, - говорит Игорь Булыгин. - Приехать с Урала сюда — это уникальная возможность. В том числе для зрителей — увидеть новые постановки. Гастроли — это возможность продлить жизнь спектакля. Мне кажется, артисты готовы ездить на гастроли хоть каждый месяц.

Худрук театра Игорь Булыгин отметил, что в разных регионах зритель по-разному реагирует на одни и те же шутки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Нынешние гастроли — обменные. Параллельно в Нижнем Тагиле сейчас идут спектакли Курского драмтеатра. Так что это еще и бесценный обмен опытом, эмоциями.

- Курский театр — это уже двадцатый театр, который приехал к нам с начала года, в этом году у нас проходил Фестиваль малых театров, на который собрались 16 коллективов из разных регионов России. Это прекрасный подарок нашим зрителям, они с удовольствием посмотрят ваши спектакли. К тому же куряне приезжают сразу после театра Вахтангова.

Конечно, конкуренция между театрами всегда есть и будет. Если ее не будет, как мы будем развиваться? Так что мы обязательно подсмотрим, какие ноу-хау привезли вы. Билеты на постановки хорошо распроданы.

После пандемии

Худрук Нижнетагильского драмтеатра считает, что пандемия очень повлияла на работу всей театральной отрасли:

- Но мы благодарны зрителям, которые приходили. Театр жив. Нас всегда пугали — появилось кино, появился интернет, театр теряет популярность. Но театр — это живая эмоция, это как нельзя концерт заменить прослушиванием музыки на CD-диске. Вы никогда не услышите органа, если не придете в органный зал. То же самое — актерскую игру смотреть по телевизору можно, но ты не получишь того настроения, той атмосферы, а самое главное — вы не обменяетесь флюидами с артистами. Вот этот обмен очень важен.

Нынешние гастроли смогли состояться благодаря уникальной федеральной программе «Большие гастроли».

- «Большие» - потому что проделана немалая работа, в течение всего года шли согласования и итогом стал приезд этого замечательного коллектива — 50 человек и фура декораций, пять замечательных музыкальных установок, - рассказал директор Курского драматического театра имени А.С. Пушкина Сергей Конев.

- Благодаря федеральной программе «Большие гастроли» мы имеем возможность ездить на гастроли, фестивали. Когда приезжаем на гастроли, обычно коллектив театра, где мы гастролируем, становится братским. Надеемся, что это произойдет и в Курске, - отметил Игорь Булыгин.

Кстати, Нижнетагильский драмтеатр в Курске впервые:

- Курск — великолепный, прекрасный город, который мы знаем благодаря курским соловьям, курской антоновке и, конечно, Курской Дуге, Город воинской славы. Первое впечатление о Курске — он очень напоминает наш город — открытые, добродушные люди, нас очень хорошо принимают. Еще будем знакомиться с городом. Хотим посмоотреть все ваши достопримечательности.

Хотя труппа признается, что Курск и Курский драматический театр для нее - «родные». Ведь сейчас в Курском драмтеатре служат четыре человека, которые в свое время работали в Нижнетагильской «драме».

Кстати, Нижний Тагил Свердловской области — один из самых театральных регионов России. В городе есть три профессиональных театра плюс частные. Вообще же в Свердловской области — 36 профессиональных театров. Это третий после Москвы и Санкт-Петербурга регион по количеству театров.

Хорошие пьесы в хорошем исполнении

Художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, заслуженный артист России Игорь Булыгин рассказал, почему стоит смотреть привезенные лучшие спектакли:

- Мы не зря выбрали эти спектакли. Мы призываем курян посмотреть хорошие пьесы в хорошем исполнении. Один из спектаклей - «Дикое счастье» - работа десятилетней давности, долгожитель репертуара и его «визитная карточка». Его нужно посмотреть для того, чтобы почувствовать очищение и понять, что же является главным для человека - золотой телец или семья. Спектакль тяжелый, интересный, мы не раз его возили на гастроли. Везде он имел зрительский успех. На сцене — 31 человек. Это одна из самых массовых постановок.

Все остальные - более «свежие» спектакли.

Например, «Дуры мы, дуры» - это еще и возможность познакомиться с тонкостями женской души. А постановка по произведениям Михаила Салткова-Щедрина «Головлевы. Маменька» создана с акцентом на женскую линию и влияние женщины на историю семьи.