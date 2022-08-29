Курский «ЮЗГУ-Атом» впервые в истории выиграл международный турнир по волейболу

В четырех матчах курянки одержали четыре победы. Фото со страницы ВК «ЮЗГУ-Атом» в VK.

Вчера, 28 августа, в спортивном комплексе Юго-западного госуниверситета финишировал международный турнир по волейболу среди женских команд на призы администрации Курской области.

По регламенту на первом этапе каждый из четырех клубов сыграл друг с другом по разу. Курский «ЮЗГУ-Атом» показал 100-процентный результат, одержав три победы. В первый игровой день была повержена «Жемчужина Полесья» из Белоруссии (3:1), а во второй – с одинаковым счетом 3:0 – наши девушки обыграли «Брянск» и «Воронеж».

А в финале их ждало еще одно свидание с брянскими девушками. И вновь перевес «атомных» оказался безоговорочным – еще одна «сухая» победа и трофей остался в Курске. По итогам турнира сразу три волейболистки «ЮЗГУ-Атома» получили индивидуальные призы. Анна Укневичус признана лучшим пасующим, Анна Черницова – лучшим защитником, Вера Антонова – лучшим нападающим.

По итогам турнира сразу три волейболистки «ЮЗГУ-Атома» получили индивидуальные призы. Фото из телеграм-канала Сергея Емельянова.

- Во всех матчах «ЮЗГУ-Атом» одержал уверенные победы, - написал в своем телеграм-канале ректор ЮЗГУ Сергей Емельянов. - Это говорит о правильном настрое и хорошей сыгранности. Поздравляю с первой наградой в этом сезоне. Выражаю благодарность всем командам за участие в турнире. Желаю крепкого здоровья и успехов в предстоящих соревнованиях!

Отметим, что третьими на курской земле финишировали белорусские спортсменки. В «бронзовом» матче «Жемчужина Полесья» в четырех партиях одолела «Воронеж».

Что касается курских девушек, то их ждет 10-й юбилейный сезон в высшей лиге «А». Их лучший результат – третье место – в розыгрышах-2016/17, 2017/18, 2020/21 и 2021/22.