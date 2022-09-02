В Курске во время пожара в торговом центре погиб сотрудник магазина

Возгорание произошло в первой половине дня Фото: предоставлено пресс-службой

2 сентября в Курске в торговом центре «Бумеранг», что на улице Хрущева в Северо-Западном микрорайоне, произошел пожар. Сообщение о загорании в ГУ МЧС региона поступило примерно в 09.40 утра.

- На место происшествия выезжали пожарные нескольких частей, оперативная группа Главного управления, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. Загорание происходило на третьем этаже торгового центра. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.

Полностью потушить пожар удалось лишь в половине второго дня, - рассказали в ГУ МЧС Курской области. - К ликвидации пожара привлекали 89 человек, 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 48 человек, 14 единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

На место происшествия выехал первый заместитель главы города Николай Цыбин. Он рассказал, что в настоящий момент пожар локализован, спасатели проводят дополнительный пролив помещений, чтобы не было повторного возгорания.

К сожалению, есть погибший — сотрудник магазина, занимающегося торговлей техники, мужчине было 40 лет. Его смерть констатировали в машине "скорой".

— Оценку произошедшему дадут правоохранительные органы. В принципе, все службы сработали слажено, рядом есть пожарные гидранты. К тому же, дополнительно были направлены емкости с водой от предприятий города Курска. Этот торговый центр проверялся органами надзорной деятельности ГУ МЧС России по Курской области в 2019 году, — подчеркнул он.