Главные новости Курска на 26 августа 2022 года: антиоквидные меры, пособия на детей и фотоконкурс ко Дню города

В регионе установлены новые выплаты Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области рекомендуют соблюдать масочный режим в закрытых помещениях. Руководителям предприятий и организаций также рекомендовано организовать фильтры при входе в административные и другие здания для раннего выявления работников с повышенной температурой тела и признаками острых респираторных инфекций. Также будет усилена дезинфекция на рабочих местах, в общественном транспорте и местах массового пребывания людей, сообщает администрация региона.

При признаках ОРВИ рекомендовано самоизолироваться и вызывать врача. Для больных коронавирусом возобновится СМС-информирование о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Эти противокоронавирусные меры начнут действовать с 25 августа.

- Ситуация находится на постоянном контроле. Мы готовы к любому развитию событий. В случае необходимости, есть возможность оперативно дополнительно открыть для пациентов 200 коек. При этом не потребуется подключение других медучреждений для лечения больных в стационарах, – отметил глава региона Роман Старовойт.

Сейчас больных коронавирусом принимают три больницы: инфекционный госпиталь, больница имени Семашко и горбольница №4. В них развернуто более 300 коек. В стационарах есть необходимый запас кислорода, медикаментов и средств защиты.

Помимо уже действующих выплат малообеспеченным семьям на детей в возрасте от трех до 17 лет, в Курской области установлена новая категория получателей выплаты – семьи с детьми в возрасте до трех лет. Для них также ввели упрощенный порядок оформления документов.

Городской центр «Спектр» приглашает курян поучаствовать в фотоконкурсе «Курск — глазами молодых семей».

Конкурсантам нужно:

— сделать фотографию своей семьи на фоне достопримечательностей города. Допускается обработка фотографий с использованием графических редакторов, при этом фото не должно иметь рамок, надписей;

— предоставить фотографии на электронном носителе в высоком разрешении, в распечатанном виде (формат А3) по адресу: г. Курск, ул. Сторожевая, д. 6.

— к фотографии должна быть приложена пояснительная записка с указанием фамилии семьи и названием работы;

Работы принимаются до 30 августа. Итоги конкурса подведут в сентябре в рамках празднования Дня города.

Телефон для справок: (4712) 52-09-39, эл. почта: spektr-kursk@inbox.ru