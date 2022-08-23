После публикации «КП» под Курском поставили обелиск погибшим в Великой Отечественной войне

Стелу открыли в годовщину Курской битвы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В июле КП рассказала об инициативе жителей деревни Мешково Золотухинского района Курской области — увековечить имена односельчан, погибших во время Великой Отечественной войне. Идея возникла у инициативной группы местных жителей, остальные ее поддержали. Проблема была в том, чтобы согласовать формальности с местными властями — без этого никак не выходило установить обелиск, и собрать достаточно денег для изготовления памятника.

Стелу открыли в годовщину Курской битвы

23 августа, в годовщину победы на Курской битве, памятник в селе торжественно открыли. Обелиск теперь стоит прямо у деревенской дороги — любой проезжающий или проходящий мимо его увидит — гранитная стела на огромном камне.

На стеле — 90 имен мешковцев — участников и ветеранов Великой Отечественной войны.

Судьбы у всех разные — кто-то погиб в первые годы войны, кто-то воевал считанные дни, а затем провел долгие годы в фашистском плену, чудом выжил и вернулся в родное село, кого-то оккупанты расстреляли, когда стояли в деревне..

Детали тех событий родные, пришедшие на открытие обелиска, с трудом восстанавливают, передавая «из уст в уста» от поколения к поколению. Большинство признается, что пережившие тяжелые годы Великой Отечественной неохотно вспоминали события тех лет. И этот обелиск, за установку которого жители Мешково бились около года, должен увековечить память о родных и близких.

Средства на памятник собирали селом Фото: Светлана ВОЛКОВА

Идея поставить памятный знак изначально возникла у местного жителя Юрия Захарова. Он же активно начал собирать сведения о погибших мешковцах — через интернет, в архивах.

Имена восстанавливают до сих пор

- На стеле имена 90 жителей села, но через архив удалось восстановить имена еще 15 мешковцев — участников Великой Отечественной войны. Будем дописывать, - рассказал «КП» товарищ Юрия Захарова Виктор Каширцев.

Виктор Павлович также родом из Мешково. Имя его отца, Павла Каширцева, также увековечено теперь на стеле:

- Мама, тетя во время войны жили в Мешково. Папа, Каширцев Павел Максимович, принимал участие в Великой Отечественной. Без охоты он рассказывал про войну. Он был железнодорожником. А когда началась война, был среди тех, кто эвакуировал промышленное оборудование через железнодорожное депо.

Вот когда отправили последнее оборудование, папа с товарищами сел на бронепоезд, отъехали они недалеко от Курска, и их разбомбили. Так что до Воронежа пришлось идти пешком. Только в Воронеж пришли, и его сразу распределили в авиаполк механиком по ремонту самолетов. С войны вернулся живой.

Стела стоит у сельской дороги Фото: Светлана ВОЛКОВА

Добров Юрий Павлович рассказал о своих маме и дедушке:

- Дедушка Федосей Локтионов и мама Анна Локтионова-Доброва увековечены на обелиске. Дед после революции раскулачивал в Мешково, агитировал, поднимал народ против кулаков, инициативный был. Видно, кому-то насолил. И когда немцы пришли, бывшие кулаки решили ему отомстить.

Взяли гранату, подложили ему под порог. Сообщили немцам, что он с партизанами связан, и у него лежит граната.

Немцы пришли, нашли гранату, арестовали моего деда и расстреляли. Так он погиб. Мама была связной, помогала партизанам, работала во время войны медсестрой в госпитале.

«Это как семя проросшее, так и мы»

Сергеев Антон Алексеевич и его внук Кирилл вспоминают о своих родных:

- Я внук Сергеева Андрея Ефимовича. Дед был большевиком с 1928 года. Во время войны его схватили полицаи и расстреляли в деревне Щетинка под Курском.

Он покоится в братской могиле. Отец, Алексей Сергеев, в 18 лет ушел на фронт. Воевал под Орлом, местечко Слобода. В бою получил тяжелое ранение, попал в госпиталь и был комиссован. После войны восстанавливал в деревне сельское хозяйство. Его имя тоже указано на обелиске.

Наталья Сергеева рассказала КП о своем родственнике, имя которого также теперь увековечено в селе Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жительница Мешково Наталья Сергеева вспоминает о своем родственнике:

- Сергеев Петр Владимирович долгое время числился без вести пропавшим. Но потом пришли данные, что он захоронен в братской могиле в Курской области. Был убежденный коммунист, рвался на фронт и погиб на родной земле .

Наши корни здесь. Казалось бы, захолустье, но я не променяю Мешково ни на что. Это как семя проросшее, так и мы.

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