Курянин поймал в пруду 22-килограммовую "акулу"

Фото не передает реальных размеров рыбины, говорит Алексей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рекордный улов достался курскому рыбаку Алексею Бартеневу. «Да это же акула!» – прокричал он супруге, когда после часа борьбы извлек из пруда толстолобика весом более 20 килограммов, рассказывает газета "Друг для друга".

В соцсетях Алексей поделился фото своего улова – огромную рыбину он едва удерживает в руках. С гигантом сфотографировалась и жена курянина, размером толстолобик ей почти по грудь.

Удачная рыбалка случилась на пруду в деревне Будановке Золотухинского района. Примечательно, что для Алексея это первый выезд на воду в этом сезоне. И сразу такой сюрприз.

«Приехали на пруд, разложили снасти, и примерно в 23:30, услышав звук сигнализатора, я вступил в достаточно сложную борьбу, которая длилась около часа», – рассказывает курянин.

Он посетовал, что фото не передает реальных размеров рыбины. Улов взвесили уже дома, так как на пруду ни у кого не оказалось подходящих для такого гиганта весов. Его точный вес составил 21 килограмм 840 граммов!

Толстолобик едва поместился в морозильный ларь. Удачно, что тот стоял пустой. «Рыбу пришлось согнуть, иначе точно не влезла бы», – делится наш собеседник.

Разделывать ее дома не рискнули – слишком мало места. На днях курянин планирует отправиться в деревню, где и займется этим.

Из головы и хвоста планирует сварить уху. «Часть рыбины нарежем на стейки, а из оставшейся приготовим корейское блюдо «хе» с морковью, соевым соусом и специями. Нашей семье оно очень нравится», – поделился курянин планами на свой грандиозный улов.