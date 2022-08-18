Зачем мультипликатору геометрия и как создать фильм на сто миллионов долларов?

Андрей Кореньков и Александр Безносенко стали гостями Фестиваля российской анимации имени Бориса Дежкина Фото: Светлана ВОЛКОВА

Этим летом на VII Фестивале российской анимации имени Бориса Дежкина, который проходил в Курске, побывали представители студии WIZART ANIMATION.

От компьютерных игр до анимации

Многие, наверняка, знакомы с мультфильмами «Снежная королева», «Волки и овцы: Ход свиньей», а также с продолжением приключений знаменитого котенка с улицы Лизюкова. Но далеко не все знают, что эти замечательные картины создала международная команда, офис которой и основная творческая студия базируются в столице Черноземья — Воронеже.

Сейчас на студии работает почти 300 сотрудников. Многие из них делают свою работу на удаленке, из разных стран мира. Однако большая часть коллектива трудится в очном режиме — в большом дружном офисе в центре Воронежа на улице Фридриха Энгельса.

При этом WIZART ANIMATION - единственная студия в Черноземье, которая представляет свои работы на мировом рынке мультипликации и успешно конкурирует со своими именитыми коллегами из разных стран мира.

Изначально Wizart Animation занималась разработкой программного обеспечения и компьютерных игр.

Однако спустя какое-то время компания взяла курс на анимацию.

Дебют оказался неожиданно удачным.

Первый же фильм - «Снежная Королева», со-продюсером которого выступила компания «Базелевс», - вышел более чем в 30 странах мира в кинотеатрах, на TB и DVD. Вторую часть анимационной франшизы «Снежная королева 2: Перезаморозка» одновременно с выходом в России показали в кинотеатрах разных стран мира. Обе части фильма приобрели более чем 130 стран мира.

Суммарные кассовые сборы российской франшизы «Снежная Королева» в иностранном прокате составили более ста миллионов долларов!

«Ганзель, Гретель и Агентство Магии» получил премию «Икар» как Лучший полнометражный фильм. Именно эту картину представители компании и привезли в Курск на фестиваль, чтобы познакомить со своим творчеством ближе зрителей.

Ленту на фестивале представили режиссер и сценарист студии Андрей Кореньков и руководитель отдела динамического сетапа, динамики тканей и волос Александр Безносенко.

Ребята рассказали, как создается современная анимация Фото: Светлана ВОЛКОВА

Открытый показ мультфильма «Ганзель, Гретель и Агентство Магии» прошел на площади перед ТЦ «Манеж».

«Нам важно, чтобы контент был понятен и интересен зрителям разных стран»

О том, как «провинциальная» студия вышла на мировой уровень, «Комсомолке» рассказали гости фестиваля — Андрей Кореньков и Александр Безносенко.

- На данный момент, пожалуй, самый удачный проект Wizart Animation - «Снежная королева» - похож на копию аналогичного американского мультфильма. Это совпадение?

- Это просто так кажется, потому что американский фильм более известен. Ведь основываемся мы на сказке, это основная тема, ядро. Но берем лишь концепцию и дальше развиваем контент. Конечно, как и все остальные, мы смотрим на лидеров мультипликации — какие должны быть персонажи, насколько миловидные, как отрабатываются движения. Но картина - это сборная солянка. Просто скопировать — это так просто не работает.

Но самое любопытное, что наш фильм вышел на год раньше американского!

- Сейчас у нас в стране приветствуется российский контент в кинематографе. Яркий пример - «Три богатыря». У Wizart Animation - крен несколько в другую сторону, с чем это связано?

- С самого начала студия ориентировалась на весь мир. Нам важно, чтобы контент был понятен и интересен широкому зрителю в разных странах.

В любом случае, на первом месте у нас стоит качество, а не количество, на это мы ориентируемся. У нас в студии работает 300 человек, но мы выпускаем не так много фильмов.

Что касается «российского контента». Несколько лет назад по просьбе городских властей Воронежа мы сделали 10-минутное продолжение мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова». Очень бережно отнеслись к этой истории, немного осовременили, подали в 3D, чтобы зрителям было приятно и интересно смотреть. Фильм создавали ко Дню города.

Вот картина «Руслан и Людмила» по произведению Александра Пушкина находится сейчас в производстве. К концу лета должны завершить работу. А вот когда выйдет на экраны, это зависит от прокатчиков.

В любом случае мы отвечаем за качество продукта, ведь в основном студия работает за счет своих средств, бюджетные и грантовые влияния незначительные.

Как сделать ветер в волосах

- С чего вообще начинается мультфильм?

- Мультфильм начинается с идеи, понимания, как должны выглядеть персонажи. Создаются наброски, скетчи персонажей, идет поиск, как герои должны выглядеть. Начинаем разрабатывать параллельно сценарий. Также создается первый 2 D набросок. Весь мультфильм сначала рисуются в 2D карандашом. Он выглядит черно-белым. Где-то может быть «проседает» сюжет, где-то не хватает паузы, шуток. Когда приняли финальных персонажей, начинают разрабатывать уже 3D-модель. Дальше разработки уходят в отдел, где вставляют каркас, "кости", в модель, за которые потом аниматоры двигают, и персонаж оживает.

Далее выставляют виртуальные камеры, устанавливают ракурс. Затем аниматоры создают финальное движение персонажа.

Когда наконец все принято, отдел динамического сетапа приступает к анимации одежды и волос. Чтобы, например, одежда на персонажах не выглядела просто приклеенной, ее «оживляют». Так на одежде появляются складки, а ветер - в волосах. Через одежду можно усилить эмоции, которые есть в кадре, добавить немного ветерка.

Параллельно с анимацией разрабатывается окружение, в котором персонаж будет находиться. Либо это комната, либо открытое пространство. В отделе фона все это моделируют, затем собирают в одну картинку в отделе композинга и наводят финальный светокоррект.

- Работа непростая. Как вы набираете кадры?

- У нас есть онлайн школа, где мы обучаем детей по разным направлениям. Два-три человека из выпуска обычно берем к себе на работу. У нас более 20 различных специализаций и направлений. Бывает, что человек просто пишет нам, что хочет заниматься анимацией. Мы берем его к себе на стажировку, учим, присматриваемся друг к другу.

Вакансий много. У нас достаточно интересно, есть возможность постоянного развития. Бывает, человек рисует маслом, акварелью, но никогда не видел планшент. Ничего не можем с этим поделать — мы работаем с планшетом!

Для начала нужно хотя бы базовое знание фотошопа, это быстро набирается. Испытательный срок - три месяца. Главное, чтобы было желание развиваться в этом направлении.

Wizart Animation - это международный уровень, отсюда можно шагать куда угодно. Работают у нас фрилансеры-аниматоры со всего мира — Пакистан, Америка, Индия, Канада.

Но основной коллектив - в студии, так как нужно постоянное взаимодействие.

Над каждым проектом трудятся до ста-ста двадцати человек.

«Применения талантам много»

Фестиваль ежегодно проходит в Курске по инициативе областного киновидеофонда и собирает на своих площадках лучших современных мультипликаторов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Такое впечатление, что работа современного аниматора — это больше технический процесс, нежели творческий..

- Человек достигает мастерства, делая работу под нужные условия. Когда есть определенные рамки, ты наиболее эффективно развиваешься, исчерпывая пути реализации.

Другой стереотип - если отучился, то должен обязательно работать по специальности. Так получилось, что я постоянно в жизни спотыкался о те предметы, которые, как я думал прежде, мне никогда не пригодятся.

Например, думал, зачем мне геометрия? Но оказалось, что все 3D пространство основано на матрицах перемещения. То же самое касается, например, и английского языка.

Иногда сложно перестроиться под меняющуюся жизнь. Но нужно понимать, что если ты выпускаешься художником, то не обязательно будешь работать в студии и писать на полотне в определенном освещении. Может быть и так. Ну, а кто-то будет расписывать стены, а кто-то - рисовать скетчи. Применения талантам много.

Учите все, что получается. Иногда это сложно и даже бесит, но любое образование — это база знаний. Получив ее, ты можешь выбирать, кем стать и в итоге найти интересную работу.

- Скажите, как-то повлияли мировые санкции на работу студии?

- Пока сложно сказать, время покажет. Нас знает весь мир уже много лет. Так что творческий процесс идет не смотря ни на что.

- Что еще интересного в планах компании выпустить в ближайшее время?

- В работе, например, детский обучающий сериал про талантливого изобретателя. Он рассказывает о таких вечных ценностях, как дружба, доброта, семья… и о правилах безопасности. Каждая серия — это отдельная законченная история. Так что надеемся, что в очередной раз порадуем своих зрителей качественным продуктом.