Главные новости Курска на 4 августа 2022 года: отключение света, фирменный стиль «Курск 990» и режим ограничения полетов

В городе до 11 августа продлили режим ограничения полетов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Через месяц Курск отпразднует свое 990-летие. Специально к этой дате студенты художественно-графического факультета КГУ разработали фирменный стиль города.

Фирменный стиль «Курск 990» включает в себя общую графическую композицию и набор графических символов и элементов, а также руководство по его использованию на разных носителях: городская реклама, плакаты, объявления и сувенирная продукция.

10 и 11 августа часть Курска в очередной раз останется без света. В связи с проведением плановых работ в электрических сетях отключат электроэнергию на шести улицах города.

На этот раз временные отключения коснулись Сеймского округа.

Так, 10 августа с 9-30 до 15-00 без света будут: улица Еремина 26-56; улица Тракторная 3-19, 10-26 и 2-й Моковский переулок 3-25.

11 августа с 13-30 до 17-00: улица Менделеева 9/5 – 17; улица Юности 8-14 и 2-й Промышленный переулок 1-3.

Телефон для справок: 32-32-15.

В Центральном и Железнодорожном округах с 08 по 12 августа отключений не запланировано.

Телефоны для справок: 32-40-89; 26-32-10.

По решению Росавиации до 11 августа 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России.

Помимо курского, полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний вы можете уточнить на их официальных сайтах, включая социальные сети.

В Курской области создана круглосуточная «горячая линия» для пассажиров, на которой можно задать вопросы о вынужденном возврате билетов и получить актуальную информацию о пассажирских перевозках, телефон: 8 (4712) 34-00-60.