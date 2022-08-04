АгроГард-Курск: достойный урожай с высоким качеством и без потерь

Традиционное благословение Божье перед началом успешной уборочной страды.

Несмотря на то, что старт уборочной в Курской области замедлили дожди, все хозяйства региона включились в работу и нарастили темпы уборки зерновых и зернобобовых культур. По оперативным данным комитета АПК, в регионе обмолочено более 77 тыс. га из 760 тыс. га. Намолот составил около 500 тыс. га зерна, средняя урожайность превышает 60 ц/га. В этом году в планах аграриев региона произвести более 5 млн тонн зерна.

В числе одних из первых в Медвенском районе к уборке зерновых культур приступили земледельцы Курского филиа-ла АО «АгроГард», стабильно и устойчиво развивающегося агрохолдинга, занимающего одно из ведущих мест в сельскохозяйственной отрасли страны. В состав холдинга входят предприятия Краснодарского края, Липецкой, Орловской, Тамбовской областей. Прочная основа сельскохозяйственного бизнеса, заложенная со времен основания компании, и сегодня обеспечивает устойчивую положительную динамику по всем направлениям производства. У потребителей «АгроГард» ассоциируется со словами «качество», «урожай» и «стабильность».

- Постоянно развиваясь, мы приобрели неоценимый опыт, научились преодолевать трудности, решать сложные задачи, оперативно принимать правильные решения, стали успешнее. И нам удается добиваться высоких показателей благодаря слаженному, упорному и планомерному труду коллектива, - отметил Павел Царев, генеральный директор АО «АгроГард».

На полях Курского филиала компании работает современная высокопроизводительная сельхозтехника.

Доброму урожаю - добрая уборка

В регионе «АгроГард-Курск» славится стабильными урожаями. Посевная площадь предприятия составляет более 4 тысяч га. Структура севооборота представлена большим набором культур: зерновые культуры - 3062,4 га из них: озимая пшеница - 1387 га, яровой ячмень - 1198,4 га, соя 477 га; пропашные культуры - 1218 га: кукуруза 671 га, подсолнечник - 547 га.

Со слов главного агронома Эдуарда Сысоева, к уборочной на предприятии начинают готовиться еще в зимний период, когда ведется работа по дефектовке и ремонту зерноуборочной техники. В этом году все необходимые операции по уходу за посевами и внесению удобрений были выполнены в сроки, которые в связи с нестабильными погодными условиями сдвинулись на две недели. Но, несмотря на все трудности, предприятие настроено собрать достойный урожай.

- Уборка продукции с поля в оптимально короткие сроки с целью сохранения ее количества и качества, дисциплина и ответственность, соблюдение техники безопасности и противопожарной безопасности являются одними из самых главных требований,- уточняет директор ООО «АгроГард-Курск» Денис Нарыков.

Сегодня уборочная кампания в «АгроГард-Курск» находится в самом разгаре. Приходится работать с самого утра и до поздней ночи. Каждая минута на счету. Идет уборка озимой пшеницы. Убранная площадь составляет 75% при средней урожайности 64 ц/га. Приступили и к уборке ярового ячменя. На данный момент обмолочено 20% при средней урожайности 63 ц/га

Сладкий запах созревших колосьев и горячие рабочие дни наполнены мерным рокотом комбайнов. В работе задействованы 14 единиц техники: шесть современных высокопроизводительных комбайнов: три «Нью Холланд» и три TORUM 785 (один из которых был приобретен в этом году в рамках реализации Инвестиционной программы компании на 2022 - 2024 гг.); пять КамАЗов, из которых один также был приобретен в этом году; три трактора: пожарная бочка, дежурный дискатор и широкозахватная дисковая борона для проведения послеуборочного комплекса работ (дискование стерни).

Техника справляется, и у людей хороший настрой. На поле работают 14 опытных механизаторов, водителей. Каждый обеспечен спецодеждой, для них организовано двухразовое питание.

Не тот хлеб, что в поле, а тот, что в ангаре

Уборочная кампания - вопрос стратегической важности, позволяющий решать задачи обеспечения продовольственной безопасности страны. И «АгроГард» успешно с этим справляется благодаря инвестиционной политике компании, направленной на сбалансированное развитие всех отраслей сельскохозяйственного производства. Важными направлениями являются производство качественного зерна и его хранение, модернизация и обновление техники и оборудования, поэтапный переход на энергосберегающие технологии, в т. ч. технологии точного земледелия.

- Залогом успешной работы предприятия является эффективное управление имеющимися ресурсами, использование передовых технологий и современной высокопроизводительной сельхозтехники, которые позволяют ежегодно наращивать объемы производства сельхозпродукции и добиваться высоких экономических показателей, - уточняет Денис Нарыков. - У нас ежегодно обновляется производственная структура. За последние пять лет в укрепление производственной базы и на обновление машинно-тракторного парка было инвестировано более 100 млн рублей. Создаются условия труда для селян. Наш профессиональный коллектив, который нацелен на успех и победу в каждой поставленной задаче, - главное богатство компании.

Судя по хорошему настрою людей и организованной работе, предприятие завершит уборочную с достойным результатом и без потерь. Желаем успехов!

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Валентина Васильева.