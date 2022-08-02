Главные новости Курска на 2 августа 2022 года: закрытие ковидного госпиталя, суд над экс-нотариусом и строительство поликлиники

В регионе для лечения больных с коронавирусом развернуто 263 койки Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 августа закрылся ковидный госпиталь Железногорской городской больницы.

Госпитализация пациентов с коронавирусом в специализированный стационар была приостановлена заранее. В конце июля там лечились семь пациентов.

Их перевели в областные учреждения. В дальнейшем железногорских пациентов с ковидом бригады скорой помощи будут доставлять для госпитализации в инфекционный корпус областного центра, сообщили в администрации региона.

Сейчас в регионе для лечения больных с коронавирусом развернуто 263 койки, занято 150 мест; свободный фонд - 113 коек.

Ковидный госпиталь Железногорской городской больницы проработал два года и два месяца. В разные периоды времени было развернуто от 60 до 110 мест. За время работы здесь прошли лечение около пяти тысяч человек.

В ближайшие две недели будет проводиться дезинфекция ковидного госпиталя, после чего в городской больнице вернутся к плановой деятельности. Здесь вновь заработают отделения педиатрии и офтальмологии, лор-отделение. В медучреждении увеличат мощность терапевтического стационара, развернут палату интенсивной терапии.

В Курске на улице 3-й Пушкарной, 2 продолжается строительство поликлиники областного противотуберкулезного диспансера. Здание будет четырехэтажным площадью 5,4 тысяч квадратных метров. Планируется, что в новом учреждении смогут принимать 250 человек в смену.

Как рассказали в областном комитете строительства, работы идут по графику. Уже готов фундамент, завершается армирование и бетонирование стен подвала. Общая стоимость объекта – более 406 млн рублей.

Горшеченский районный суд рассматривает уголовное дело против бывшего нотариуса, которая уже отбывает наказание за мошенничество в особо крупном размере

51-летнюю женщину обвиняют в мошенничестве с землей.

Женщина работала нотариусом Горшеченского нотариального округа Курской области,.

- Используя свое служебное положение и пользуясь доверием простых граждан, а также должностных лиц, обманом она изготовила подложные свидетельства о праве на наследство по завещанию, незаконно оформила свидетельства о правах наследования на других лиц, по которым были переоформлены права на земельные доли - невостребованное и выморочное имущество, а потом за деньги отчуждены, - сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

По версии обвинения, так незаконно были переоформлены более чем 95 гектаров земли, а причиненный Российской Федерации ущерб превысил 11 миллионов рублей.

Сейчас экс-нотариус за мошенничество в особо крупном размере отбывает наказание по приговору Горшеченского районного суда от 25 ноября 2019 года – шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.