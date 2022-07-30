Экономические новости Курска с 24 по 30 июля 2022 года: ремонт дорог, иск к "Курскэлектротранс" и итоги «PROбренд - 2022»

Туристско-информационный центр Курской области победил в конкурсе с проектом фирменного стиля региона Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне - победители Международного маркетингового конкурса

Стали известны победители IV Международного маркетингового конкурса в сфере туризма «PROбренд - 2022». Конкурс проводили среди участников туристического рынка России и других стран. Его цель – создать эффективную информационную и коммуникационную площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туристическом рынке.

Как сообщают в областной администрации, среди победителей оказался и туристско-информационный центр Курской области. Он направил проект, представляющий фирменный стиль региона. В него вошли: путеводитель по Курской области, презентация региона, брендбук, сувенирная продукция и непосредственно сам официальный сайт ТИЦ gokursk.ru.

Всего на конкурс поступило 319 заявок из России, Казахстана и Киргизии. Наиболее популярными стали номинации «Видеобрендинг», «Брендированная полиграфия», «Брендинг территорий» и «Брендированная сувенирная продукция».

Церемония награждения призеров и победителей состоится 14 сентября в Москве. Чтобы сохранить интригу, результаты конкурса пока держат в секрете, а список проектов публикуется без указания номинации и занятого места.

250 тысяч рублей за сошедший с рельсов трамвай

Апелляция согласилась с размером компенсации морального вреда, взысканной с ГУПКО «Курскэлектротранс» в пользу женщины, пострадавшей в ДТП с трамваем, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Авария произошла утром 27 июля прошлого года на улице Верхней Луговой Курска напротив дома № 211. Здесь трамвай сошел внезапно с рельсов и наехал на женщину. Она получила травму левого коленного сустава и левой голени, которая была оценена как вред здоровью средней тяжести.

Женщина лечилась в стационаре, а затем амбулаторно. Также она получила посттравматическое стрессовое расстройство. В связи с этим просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей, рассказали в ведомстве.

Ленинский райсуд Курска иск удовлетворил частично и присудил пострадавшей 250 тысяч рублей.

- При определении размера компенсации суд исходил из тяжести причиненных истице физических и нравственных страданий, длительности лечения, требований разумности и справедливости, - прокомментировали решение в ведомстве.

Истица и ответчик обжаловали решение суда. Женщина просила удовлетворить ее требования в полном объеме, ответчик – снизить размер взысканной компенсации.

Но судебная коллегия Курского областного суда оставила сумму компенсации прежней, но изменила решение в части возмещения истице судебных расходов за подготовку искового заявления. Здесь пострадавшая получит вместо полутора тысяч рублей пять тысяч рублей.

Ремонт на Крюкова идет по нацпроекту

Подрядная организация ООО «Терра» продолжает работы по ремонту 1,2 километра автодороги, проходящей по улице Крюкова.

Работы подрядчик ведет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время дорожники выполняют ремонт тротуара из асфальтобетона типа SP-4, сообщили в администрации региона.

Этот вид материала делают по методу объемно-функционального проектирования. Он является более прочным и износостойким.

В ходе ремонта также заменят люки, установят новые дорожные знаки, нанесут дорожную разметку термопластиком.

Штраф за антибиотики в говядине

Во время проверки цеха, где индивидуальный предприниматель хранил замороженную и охлажденную мясную продукцию прокуратура нашла нарушения.

- Взяли образцы проб говядины для проведения лабораторных исследований на предмет содержания в продукции антибиотиков тетрациклиновой группы. По результатам лабораторных исследований в мясной продукции (говядина жилованная блочная замороженная) нашли антибиотики тетрациклиновой группы в концентрации, превышающей допустимую. Это нарушает требования технических регламентов и создает угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, - прокомментировали ситуацию в Объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Арбитражный суд Курской области оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей. Снятую с продажи мясную продукцию утилизировали.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.