Главные новости Курска на 5 августа 2022 года: Центр здоровья, кино под открытым небом и штраф "Экотекс-К"

На Театральной площади пройдет кинопоказ в рамках проекта «Открытый экран» Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курске в «Мегагринне» заработал Центр здоровья. Выездная мобильная медицинская бригада принимает всех желающих на диспансеризацию. Необходим лишь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС. Пройти обследование можно в любой день с 14:00 до 20:00.

Время осмотра займет около часа. На месте измерят артериальное давление и сатурацию, внутриглазное давление, проведут исследование уровня общего холестерина и глюкозы, общего анализа крови, спирометрию, а также проверят состояние кожных покровов на предмет возможных онкозаболеваний. При необходимости посетителю будет предложено дополнительное обследование в поликлинике — без очереди и в удобное время.

На площадке Центра здоровья продолжается вакцинация от коронавируса, в том числе назальной вакциной Спутник V. В Курскую область поставили 12 тысяч доз вакцины.

Арбитражный суд Курской области удовлетворил требования Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Экотекс-К» о взыскании вреда, причиненного окружающей среде в результате превышения нормативов допустимых выбросов, в сумме 3,86 млн рублей. Об этом рассказали в администрации региона.

- Расчет размера вреда, причиненного атмосферному воздуху, исчислен в соответствии с методикой, утвержденной приказом Минприроды России №59 от 28.01.2021, по результатам проведенной в мае-июне 2021 года внеплановой проверки. Тогда было зафиксировано превышение нормативов допустимых выбросов свинца, - сообщили в обладминистрации.

6 августа на Театральной площади в Курске пройдет кинопоказ в рамках проекта «Открытый экран».

В 19:00 состоится концерт оркестра духовых инструментов им. Ильи Кальмана с участием солистов Курской государственной филармонии. Выступление организовано в рамках проекта «Музыка для всех».

В 21:00 Курский кинофонд проведет показ фильма «Маруся фореva!». Это комедийная мелодрама о взрослении, ответственности и семье. В центре повествования история 24-летнего молодого человека, который узнает, что у него есть пятилетняя дочь. Главный герой, не желая расставаться с успешной карьерой и холостяцкими привычками, едва не лишается права воспитывать ребенка. Однако искренняя любовь девочки меняет молодого человека, он находит способ оставить Марусю и стать для нее настоящим папой.

Организаторы предупреждают, что при внезапном ухудшении погодных условий мероприятие может быть отменено.