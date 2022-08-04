90-летняя курянка, переехавшая в 1953 году в Душанбе, ищет родных в Курской области

Свои воспоминания Галина Григорьевна записала несколько лет назад в обычную школьную тетрадь. Фото газеты "Вечерка" Фото: из открытых источников

Жительнице Душанбе Галине Григорьевне Калининой было всего девять лет, когда началась Великая Отечественная война Она только окончила первый класс. Родилась она в 1932 году в Курске.

Отец был учителем, а на фронте - минером

Незадолго до войны ее отца, учителя истории, направили на работу в село Ануфриевка Золотухинского района Курской области. Учителей не хватало, и отец Галины Григорьевны кроме истории преподавал физику, химию, астрономию. По словам дочери, он хорошо разбирался в науках.

Семья Калининых жила в маленьком домике прямо при школе: одна комната и кухня. Коридор соединялся со школьным коридором.

Отца Галины забрали на войну на второй день. Так как он хорошо разбирался в физике и химии, его направили на курсы минеров. Так он всю войну прошел, ставя мины и обезвреживая их.

Домик Калининых стал немецким штабом

Фашисты появились в селе в декабре 1941-го. За три дня до этого село покинули власти и ушли последние советские солдаты. Немцы заняли здания школы, сельсовета и клуба. Назначили старосту. Вечером первого дня староста привел в дом Калининых немецких офицеров и предложил переселиться в соседний дом. Домик Калининых стал немецким штабом.

– В первый день немцы устроили обыски, – рассказывает Галина Григорьевна. – В доме, куда нас переселили, немцы нашли под печкой чемодан. Открыли его, а там сверху лежала фуражка работника НКВД, личные вещи и фото. Немцы спросили хозяйку, чьи эти вещи. Она ответила, что мужа. Ей руки заломили и отвели в штаб – в наш дом. А там в это время мама собирала постельные вещи, чтобы перенести к соседям. И вдруг она услышала выстрелы и крик немца на хорошем русском: «Где скрывается твой муж? Говори!» Мама обернулась и увидела соседку тетю Таню. Она стоит перед немцем, трясется и говорит: «Не знаю, где он».

Мама подошла к немцу и сказала: «У нее нет мужа, она крестьянка, посмотрите, ходит в лаптях, разве она похожа на жену работника НКВД? Она работала у работника НКВД, и он у неё кое-что припрятал».

Офицер тогда спросил: «А для чего она его своим мужем назвала?» Мама объяснила, что тетя Таня боялась, что вы подумаете, будто она эти вещи украла. Офицер рассмеялся, отпустил и маму, и соседку.

А вначале, когда стрелял в пол и допрашивал соседку, он дал указание обложить дом тети Тани соломой, чтобы сжечь. А мы уже сидели в этом доме и из окна видели, как вокруг дома раскладывают солому. Кто-то крикнул, что будут поджигать. Я взяла сестренку на руки, ей было четыре года, а у самой ноги подкосились от страха, что вот сейчас сгорим. Тут вбегает мама и уводит нас к другим соседям. Так моя мама спасла тетю Таню, двух ее дочек и дом их.

Уехала в Таджикистан по большой любви

После войны Галина Григорьевна работала на Курском электроаппаратном заводе калибровщиком рубильников и автоматов. Там же после возвращения с фронта до самой пенсии трудился и ее отец, инженером лаборатории.

А в 1953 году в Курске девушка познакомилась с Амоном Юлдашевым, и уже в декабре этого года она приехала в Таджикистан невестой. Ей на тот момент исполнился 21 год. Амон был родом из Пенджикента, а в Курске проходил срочную службу.

В 1955 году у них родился первый сын, а потом еще трое – две дочери и сын. Одни сын и дочь проживают в России, двое других детей — в Душанбе. В Пенджикенте семья прожила до 1979 года, а в 1980 году переехала в Душанбе. Галина Григорьевна сейчас живет с младшим сыном.

Со своими родными, которые разбросаны теперь по разным странам и городам, курянка не виделась уже очень много лет. Дочь Галины Калининой обратилась в газету "Курская правда" с просьбой рассказать историю женщины в надежде на то, что откликнутся родные семьи, которые сейчас проживают в России.

Свои воспоминания о том времени Галина Калинина записала от руки в тетрадь, а ее дочь их позже оцифровала, чтобы сохранить память. А изначально о необычной судьбе курянки рассказала таджикская пресса, газета "Вечерка".