В Курской области продолжатся раскопки "Царского дворца"

Сотрудники археологического музея исследуют уникальное городище уже почти 17 лет

В Курской области начала работу Гочевская древнерусская экспедиция Курского музея археологии под руководством Геннадия Стародубцева.

В этом году ученые продолжат исследовать оборонительные укрепления цитадели городища «Царский дворец». Археологический памятник находится в селе Гочево Беловского района, сообщает сайт "Друг для друга".

Его изучают на протяжении нескольких лет. В 2020 году, например, были обнаружены заглубленные объекты в грунтовые напластования, относящиеся ко времени строительства крепости. Найдены фрагменты глиняной посуды, предметы из кости, глины и металлов, изготовленные древними ремесленниками. Цитадель крепости, защищавшая поселение от иноземцев, была возведена предположительно в 60–70-е годы XIV века, когда курские земли перешли под юрисдикцию Великого княжества Литовского. По мнению ученых, построили ее буквально за пару лет. Спешка объяснима – нападение было еще в ходе строительства. Об этом можно судить по наконечникам стрел, впившихся в нижние венцы бревен укрепления с внешней стороны. Их находили в прошлых экспедициях.

- Аналоги планировки такой крепости находятся в Литве, – рассказывал тогда нам директор музея археологии Геннадий Стародубцев. – То есть оттуда приезжал человек, который и строил эту крепость, руководил работами.

Напомним, впервые внимание на Гочево обратил профессор Дмитрий Самоквасов в 1909 году. Вскоре место под Курском приобрело известность. Сюда поспешили другие археологи, изучавшие комплекс вплоть до революции. Затем наступило многолетнее затишье. Работы по изучению курганов возобновились в 1994-м. С 2005 года сотрудники археологического музея исследуют городище Царский дворец. Они уверены: земля еще хранит немало тайн, на разгадку которых понадобится не один десяток лет.