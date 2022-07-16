Главные новости Курска на 16 июля 2022 года: обстрел и минирование региона ВСУ, отмена полетов и инфляция

Годовая инфляция в Курской области в июне составила 18,6% Фото: Светлана ВОЛКОВА

15 июля со стороны Украины снова была обстреляна Курская область. На этот раз под минометный обстрел попало приграничное село Дроновка в Глушковском районе.

- Предварительно насчитали больше 25 прилетов. К счастью, пострадавших нет, но противник нанес повреждения жилым домам: во многих разбиты стекла, в некоторых пострадала кровля, нанесен другой ущерб, - сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

Также пострадали здания школы, медпункта, дома культуры, сельсовета, магазина. Из-за повреждений линий электропередач в селе нет света. Сообщается, что в самое ближайшее время специалисты приступят к работе по восстановлению электроснабжения.

- Оценим нанесенный урон частным домовладениям и обязательно поможем селянам, - заявил глава региона.

В пресс-службе администрации районного центра Суджа появилась информация о фактах минирования.

- По информации Пограничного управления ФСБ России по Курской области, на российско-украинском участке государственной границы выявляются факты минирования противником участков местности на территории Российской Федерации, в том числе и дистанционным способом, - сообщили в администрации.

Напомним, Пограничное управление ФСБ России по Курской области с 1 апреля временно ограничило движение лиц и транспортных средств на приграничных районах Курской области.

Местных жителей и работников предприятий, которые находятся в пятикилометровой полосе местности от государственной границы, просят быть осторожнее.

По решению Росавиации до 24 июля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России.

Помимо курского, полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя, Элисты.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в обычном режиме.

Для перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний вы можете уточнить на их официальных сайтах, включая социальные сети.

В Курской области создана круглосуточная «горячая линия» для пассажиров, на которой можно задать вопросы о вынужденном возврате билетов и получить актуальную информацию о пассажирских перевозках, телефон: 8 (4712) 34-00-60.

Годовая инфляция в Курской области в июне составила 18,6% (минус 0,8 пункта по сравнению с маем). На динамику цен в первый месяц лета повлияли увеличение предложения на товарных рынках, снижение издержек производителей, а также сдержанная потребительская активность, считают в Банке России.

Так, инфляция на продовольственные товары снизилась за месяц на 1,6 процента. Благодаря расширению географии импортных поставок овощей и фруктов и обнуления ввозных пошлин увеличилось предложение на региональном рынке. В результате медленнее росли цены на апельсины, бананы, виноград и груши. Кроме того, увеличились объемы производства отечественных тепличных овощей, а хорошие погодные условия в сравнении с прошлым годом повлияли на удешевление стоимости огурцов и замедление роста цен на помидоры и картофель.

Как отмечают в курском отделении Банка России, снизились годовые темпы прироста цен на мясо – свою роль в этом сыграло, в том числе, увеличение объемов производства свинины, говядины и телятины в региональных животноводческих хозяйствах.