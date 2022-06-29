«На источники выстраивается очередь»: в Курской области слобода на несколько тысяч жителей осталась без воды

В конце прошлой недели в одной из скважин сгорел насос. Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Курской области который день настоящее пекло, столбики термометров перебрались за отметку в +30. В такую погоду стоять бы под прохладным душем да почаще поливать растения в огороде. Но вот у жителей слободы Михайловка Железногорского района сделать это не получается уже практически неделю. Да что там устроить полив - люди не могут даже утолить жажду, повернув кран в своих домах: сотни человек сидят без воды. Причем под отключение попали не только жилые дома, но и социальные объекты. В ситуации разбиралась «Комсомолка».

ВООРУЖИЛИСЬ КАНИСТРАМИ И БУТЫЛКАМИ

Михайловка - крупный населенный пункт, пусть и сельский. Здесь живет почти три тысячи человек как в частных домах, так и в многоэтажных. Вода в домовладения подается из нескольких водозаборов. В конце минувшей недели в одной из скважин сгорел насос. И началось.

- Сначала воды не было просто в дневное время, ночью хоть как-то шла, а потом совсем пропала. Приходится ездить на источники и набирать канистры, бутылки. Конечно, это только чтобы попить, приготовить поесть и минимально как-то искупаться, - рассказала «Комсомолке» жительница слободы Михайловка Любовь Свиридонова.

Вот уже почти неделю, как источники стали самыми популярными местами в Михайловке. Благо их тут несколько. Местные жители едут с канистрами - тут в прямом смысле слова выстраиваются очереди. А что делать тем, у кого нет возможности сесть в машину и привезти воду с родника? Как устроить уборку дома, как селянам делать заготовки, купать детей?

- Отключения летом в Михайловке бывали, но такое впервые. Возим воду с колодца и греем. Вчера спать легла в два часа - воды еще не было, в семь встала - ее уже нет, - поделилась с нашей редакцией еще одна местная жительница, мама двоих детей, пожелавшая не называть своего имени.

Мы попросили прокомментировать ситуацию руководителя местного сельсовета.

- Да, проблема есть, воды нет у жителей около пяти суток. На месте работают бригады областного водоканала. Вчера заезжал, спрашивал - должна была появиться, но пока никак. Отмечу, что водозаборов у нас несколько, у части улиц все-таки вода есть, - сообщил «КП» в телефонном разговоре Виктор Крюков, глава Михайловского сельского совета Железногорского района.

- А как же социальные объекты? - уточняем мы.

- В детском саду и школе есть напор: сюда вода поступает из других водозаборов. А вот в больнице проблемы есть, - пояснил Крюков.

Правда, от сотрудников школы нам стало известно, что воды все-таки тут нет. Хотя на базе школы проводятся экзамены и пересдачи. А как обходится без ресурса больница - тот еще вопрос.

Жители набирают воду в колодце и везут домой. Фото: Ольга СУПОНЕВА

НА ВСЕХ НЕ ХВАТИТ

И хотя на такой долгий срок люди в Михайловке остались без воды впервые, похожая ситуация повторяется из года в год.

- На улице Рокоссовского на протяжении многих лет из крана идет вода, которую невозможно пить. Запах тухлый, ржавчина. Ни фильтры, ни звонки в вышестоящие органы не помогают. Анализы отличные, в отобранной пробе даже запаха нет по заключению Роспотребнадзора. Но делать никто ничего не хочет. Мастер отвечает, что решить эту проблему можно только одним способом - сутки вода будет отстаиваться, то есть в эти сутки ее не будет, а в следующие она может пойти. Нам приходится каждый день ездить с маленькими детьми и брать воду в колодцах. Стиральные машины и котел приходят в негодность, - рассказала о проблеме, которая складывается в слободе годами, местная жительница Татьяна Гоняева.

Система водоснабжения в слободе старая, рассчитана по сути на уличные колонки, в которых селяне набирали воду до того, как в их домах появились водопроводы. Абсурд, но воды теперь попросту не хватает на всех! Пока жители улиц, находящихся в низине, поливают помидорчики и наполняют бассейны, улицы на возвышенности остаются с сухими кранами.

- Сейчас запущено две дополнительных скважины, установлены насосы. Но идет слишком большой разбор. Звонит мне местная жительница и спрашивает: «У меня на Пионерской воды нет, а мама на Советской поливает огород. Как так?». А вот по той причине, что мама поливает огород целый день, выше на улицах и нет воды. Проблему нужно решать глобально, нужно несколько новых скважин, - рассказал Артем Чернятьев, специалист по ремонту и обслуживанию МУП «Курскводоканал».

Как бы там ни было, пока что ситуация с мертвой точки не сдвигается. Михайловцы исправно оплачивают квитанции за водоснабжение, забрасывают жалобами ответственные за ситуацию органы и выжидают сутки напролет у открытых кранов: когда же зашумит долгожданный поток. Сотням людей приходится толпиться у ключей, чтобы обеспечить себя ресурсом первой необходимости - питьевой водой.

Система водоснабжения в слободе старая. Фото: Ольга СУПОНЕВА

Редакция «Комсомолки» подготовила официальный запрос на имя губернатора Курской области Романа Старовойта с просьбой обратить внимание на проблему и дать ответ на вопрос: есть ли возможность заменить систему водоснабжения в Михайловке, например, найти финансирование в рамках национального проекта «Экология»?

Также «КП» просит считать данную статью официальным обращением в прокуратуру Курской области.

Мы будем следить за развитием ситуации.