Курская Коренская ярмарка: новый формат

Одна из важных составляющих Коренской ярмарки - подписание соглашений о партнерстве.

С 24 по 26 июня в местечке Свобода под Курском прошла XXI Курская Коренская ярмарка. Ее гостями стали более 30 тысяч человек. А свои товары представили около полутора тысяч российских и иностранных компаний.

Среди почетных гостей - делегация Республики Беларусь во главе с Министром связи и информатизации Республики Беларусь Константином Шульганом, делегации Танзании, Венесуэлы, ДНР.

Логическое продолжение Петербургского международного экономического форума

- Курская Коренская ярмарка в этом году прошла в обновленном формате, был сделан акцент именно на торговле, возможности приобрести товары, какую-то услугу, - рассказал губернатор региона Роман Старовойт. - Была возможность не только продегустировать какой-то продукт, но и приобрести его. Для этого провели большую работу, так как до этого в частности не хватало энергетических мощностей. Так появилась улица Мастеровая, где представлены не только традиционно курские промыслы, но и наших соседей, зарубежных стран. Ярмарка - это логическое продолжение Петербургского международного экономического форума. И те контакты, которые у нас сложились в Петербурге во время форума, логически переросли сюда. В эти дни состоялись ответные, ознакомительные визиты наших новых партнеров.

По итогам ярмарки подписано 12 соглашений о сотрудничестве, преимущественно в сфере цифрового развития.

Одно из ключевых - между Курской областью и НКО социальных образовательных инициатив «Вместе сделаем больше». Соглашение предусматривает поддержку молодежного бизнеса. Подписи под документом поставили Роман Старовойт и директор организации Олеся Мирошниченко.

Промтуризм и инвестиции

Достижения Курской области и партнеров были представлены в четырех павильонах. Таким образом был презентован инвестиционный, туристический потенциал региона, успехи промышленных предприятий и строительного комплекса.

В главном выставочном павильоне развернулись экспозиции предприятий Республики Беларусь. Также здесь можно было познакомиться и с работой Московской железной дороги, Почты России, вузов Курской области, Банка России, Корпорации развития региона. Всего более 30 стендов, наглядно иллюстрирующих инвестиционный потенциал региона.

А одним из первых мероприятий Курской Коренской ярмарки стала панельная дискуссия «Культурный потенциал устойчивого развития Курской области».

Эксперты обсудили культурные инициативы, которые сегодня реализуют в Курской области. В частности, была отмечена положительная динамика в области грантовой работы. Так, в этом году на первый конкурс Президентского фонда культурных инициатив было подано 44 заявки, восемь из которых стали победителями.

Ключевым событием первого дня ярмарки стал Всероссийский форум по промышленному туризму.

Мероприятие собрало 250 представителей предприятий, образовательных учреждений, туристических организаций, общественных объединений, федеральных и региональных органов власти из десяти регионов страны, а также Белоруссии.

Работали участники форума на нескольких площадках. К обсуждению на итоговой сессии присоединился губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отметил, что внутренний туризм имеет сейчас особое значение:

- Сейчас в регионе создается инфраструктура, необходимая для приема туристов. Мне приятно видеть, как и крупные, и небольшие предприятия включились в процесс.

На форуме подробно разобрали практики курских флагманов промышленного туризма.

Так, для гостей открыты уже шесть предприятий Курской области. А промышленники получили возможность рассказать о богатой истории предприятий, уникальной продукции, внедряемых технологических процессах, масштабах производства.

А более подробно с туристическим потенциалом Курской области гости ярмарки познакомились на специа-лизированной выставке. Глава региона посетил экспозицию вместе с министром связи и информатизации Республики Беларусь Константином Шульганом. На выставке презентовали туристические объекты и достопримечательности области.

Областной центр туризма в рамках своей экспозиции предлагал пройти лабиринт и попробовать себя в спортивном ориентировании, пострелять в электронном тире, собрать спилс-карту России и Курской области.

Также тут можно было сделать из травы куклу-стригушку, провести опыты в экспресс-лаборатории. Работала и фотозона с туристским инвентарем.

Традиционно ярмарка приурочена к rрестному ходу с иконой Божией Матери «Знамение» Курская Коренная.

Импортозамещение. Что можем предложить?

Но самым-самым насыщенным днем Курской Коренской ярмарки стал 25 июня. На встрече с руководителями делегаций из регионов России и дружественных стран представители Курской области обсудили планы по экономическому развитию, а также гуманитарные связи.

В этот же день прошел круглый стол на тему «Импортозамещение. Переход на отечественные сервисы в цифровой экономике» под председательством Министра связи и информатизации Республики Беларусь Константина Шульгана и заместителя губернатора Курской области Оксаны Крутько.

Масштабно была представлена выставка сельхозтехники, которая собрала около 200 единиц транспорта и образцов оборудования. Лучших сельскохозяйственных животных привезли на Курскую Коренскую ярмарку предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели региона.

На выставке были представлены различные породы крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, кроликов, домашней птицы. Прибыли на ярмарку даже экзотические цесарки, перепела и фазаны!

Свою продукцию представили также компании - поставщики оборудования и корма для сельскохозяйственных животных.

Всего свой промышленный потенциал здесь презентовали около 20 предприятий региона.

Деловую часть ярмарки сопровождала культурно-развлекательная программа.

От конкурса косарей до Мастерового проспекта

Не обошлось и без традиционных для ярмарки конкурсов. Так, региональный комитет АПК провел состязание косарей среди представителей сельскохозяйственных предприятий и КФХ. Участникам предстояло выкосить участок размером 10х10 мет-ров, засеянный кормовыми травами. В этом году на конкурс была подана 21 заявка. Оценивали участников по двум критериям: скорость и качество скашивания травы. Победители по итогам конкурса получили кубки и ценные подарки.

Разумеется, на Коренской ярмарке развернулся традиционный «Мастеровой проспект». Свои работы здесь представили мастера декоративно-прикладного искусства из 13 регионов России. Гончарство, ткачество, вышивка, резьба и роспись по дереву, глиняные игрушки...

«Пакет соглашений обширный»

Своими впечатлениями от проведения столь масштабного и престижного экономического мероприятия поделился губернатор Курской области Роман Старовойт:

- Мероприятия прошли масштабные. Это и крестный ход, и ярмарка, и Второй Всероссийский форум по промышленному туризму. Кульминацией культурной части стал фольклорный фестиваль «Тимоня-fest», который в течение 2022 года идет этапами и завершится на День города на Красной площади.

И хотя пока рано подводить итоги в рублевом эквиваленте, но уже есть конкретные решения. И я рад, что оперативно сработали. Не более двух недель назад мы были в Минске, и уже 25 июня подписан контракт на открытие нового дилерского центра одного из производителей сельхозтехники. Ранее наши аграрии уже работали с этой техникой - около 400 комбайнов. А сервис проводился у дилеров в Воронеже. Конечно, это было неудобно. Теперь заключен контракт. Это лишь один пример конкретных результатов, а пакет соглашений обширный.

Светлана Волкова.

Фото предоставлено пресс-службой областной администрации.