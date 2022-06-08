Главные новости Курска на 8 июня 2022 года: визит курской делегации в Беларусь, военно-исторический фестиваль и восстановление обстрелянного поселка

Делегация Курской области 8 июня отправилась в Беларусь Фото: Светлана ВОЛКОВА

8 июня начинается официальный визит губернатора Курской области Романа Старовойта в Республику Беларусь. Губернатор возглавляет курскую делегацию.

- Основная задача наметить и реализовать новые возможности для сотрудничества региона с Республикой. В приоритете — укрепление торгово-экономических связей и кооперации, - сообщили в администрации Курской области.

В программе посещение выставочных площадок и предприятий. В их числе ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Белкоммунмаш», ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» и ряд других.

Кроме того, намечены встречи губернатора с первыми лицами союзного государства, Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Республике Беларусь.

12 июня с 12:00 до 16:00 куряне смогут посетить военно-исторический фестиваль «Дружины Неполки», сообщают в областной администрации. Мероприятие пройдет в Золотухинском районе и будет посвящено эпохе раннего Средневековья периода IX-XI веков.

Гости фестиваля смогут увидеть выступления участников движения исторической реконструкции; купить сувенирную продукцию и другие изделия на разных ярмарках; покататься на лошадях и пони, а также посетить лучный тир. Помимо этого, на территории фестиваля будет располагаться таверна.

Координаты места проведения – 51.943148. Вход для зрителей свободный и бесплатный.

В поселке Теткино Курской области восстановлен автомобильный мост через реку Сейм, поврежденный вчера во время минометного обстрела со стороны Украины 6 июня.

Продолжаются все другие ремонтные работы:

• замена кровли — на семи домах из 26;

• замена обычных стекол — в 32 домах из 44;

• установка стеклопакетов — 83 из 140;

• восстановление кирпичной кладки — две из трех стен.

- Все оставшиеся работы будут завершены в течение трех недель. Держу на личном контроле, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.