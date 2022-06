Выходные в Курске: "Обрядовый перфоманс", премьера в драмтеатре и джазовый концерт в Свиридовском дворике

Спектакль "Старший сын" можно посмотреть с 27 по 29 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

"Обрядовый перфоманс"

КП уже рассказывала, что в Курской области презентован проект "Свиридовская арт-экспедиция"

Автор проекта - Михаил Иванов (Симфоджаз братьев Ивановых). В мероприятиях также примут участие известные артисты: художественный руководитель легендарного ансамбля Дмитрия Покровского Мария Нефедова и режиссер ансамбля Ольга Юкечева, один из лучших барабанщиков России Александр Зингер, мастер электронного звука Константин Маркелов, московский саксофонист Алексей Круглов.

Проект "Свиридовская арт-экспедиция" знакомит с разными музыкальными жанрами Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 мая в 16.50 в Курском краеведческом музее пройдет заключительный концерт майского этапа "Свиридовской арт-экспедиции" под названием "Обрядовый перфоманс". Мероприятие проходит при поддержке Фонда президентских грантов и комитета Культуры Курской области.

В перфомансе сольются воедино джаз, курский фольклор и история нашего края. Вход свободный.

"В джазе не только девушки"

27 мая в 19.00 в Свиридовском дворике зрителям представят известные мировые, советские, российские песни, мелодии и ритмы.

В программе прозвучат хорошо известные композиции Summertime, Skyfall, Under my skin, Can't by me love, Let my people go, Over the rainbow, «Льдинка», «Я шагаю по Москве», «Арлекино», «Темная ночь», «Катюша», «Улыбайся» и другие.

В концерте выступят джаз-оркестр им. В. Людвиковского (художественный руководитель и главный дирижер Э. Кальман) и солисты Курской государственной филармонии В. Саакян, Л. Разинькова, А. Разиньков, А. Сидоренко, Камерный хор (художественный руководитель А. Фомина).

Премьера по пьесе Вампилова в драмтеатре

Нынешний сезон Курский областной драматический театр имени А.С. Пушкина завершит премьерой постановки «Старший сын» по пьесе знаменитого советского драматурга Александра Вампилова. Увидеть спектакль в исполнении актеров Курского драмтеатра можно 27, 28 и 29 мая.

"Старший сын" - одна из самых личных и пронзительных пьес драматурга. Александр Вампилов прожил всего 34 года и написал лишь четыре большие пьесы, но успел войти в историю русской литературы как один из главных драматургов XX века.

Пьеса была написана в 1967 году Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Старший сын» – комедия, построенная на странных стечениях обстоятельств. Студент Бусыгин и его приятель Сильва, провожая новых подружек, опаздывают на последнюю электричку и пытаются найти ночлег, стучась в дом к незнакомцам.

Под выдуманным предлогом, что один из них – внебрачный сын отца семейства и приехал его навестить, самозванец уверенно входит в мир семьи Сарафановых и всего за пару дней между ним и домочадцами возникают чувства и привязанность. Но рано или поздно правда вскроется... И за секунды можно все потерять... Любовь, настоящее человеческое счастье, понимание, заботу, маленькие житейские радости, искренность и глаза, которые всегда тебя поймут и примут таким, какой ты есть. Трогательная и невероятная история, в которую трудно поверить...

Чемпионат по велоспорту на шоссе

28 и 29 мая пройдут чемпионат и первенство Курской области по велоспорту на шоссе. 28 мая соревнования будут проходить на участке дороги Лебяжье - Черемушки - Южный обход города. Индивидуальная гонка стартует в 11:00. Длина дистанции – 25 километров. Заявку на участие можно подать по ссылке: https://clck.ru/ieX9B.

На время проведения соревнований с 10:00 до 15:00 движение транспорта на участке дороги Лебяжье - Черемушки - Южный обход города будет перекрыто.

29 мая состоится групповая гонка на участке дороги Верхняя Медведица – Разиньково. Протяженность одного круга – около 27 километров. Для женщин всех возрастов, юношей в возрасте от 15 до 18 лет и ветеранов от 60 до 65 лет и старше дистанция будет составлять два круга – 54 километра, для всех остальных дистанция три круга – 81 километр.

На время проведения соревнований с 10:30 до 15:00 движение транспорта на участке дороги Верхняя Медведица – Разиньково. тоже будет перекрыто.

«Следуй за мечтой»

Хотите увидеть историю о любви, дружбе, преодолении себя, рассказанную в танце?

27 мая в 18:00 в областном Дворце культуры покажут танцевальный спектакль «Следуй за мечтой». Это отчетный концерт ансамбля «Твой успех» областного Дома народного творчества. Руководитель заслуженного коллектива – педагог высшей квалификации, обладатель премии «Лучший преподаватель России» Татьяна Пенькова.

Постановку подготовили к году культурного наследия народов России и 85-летию ОДНТ. По сюжету мальчик и девочка совершают большой путь, чтобы обрести Синюю птицу. Именно она поможет героям стать настоящими танцорами и покорить мир.

Доступна Пушкинская карта.

"Кот в сапогах" для самых маленьких

В кукольном театре еще есть билеты на спектакли 27 мая на 18.30 - "Сестра моя Русалочка" по мотивам сказки Ганса Христина Андерсена, 28 мая на 13.00 и 16.00 "Кощей + Василиса = ?".

А 29 мая в 11.00 и в 13.00 в театре Театр имени Кота в сапогах представляет почтеннейшей публике удивительные и невероятные приключения Кота в сапогах, рассказанные им самим и артистами его труппы. Вы увидите, как голодный, но гордый кот побеждает страшного людоеда и женит своего непутевого хозяина на принцессе.

Если перед тобой высокая цель, то можно преодолеть любые трудности.

Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РФ Валерий Бугаев.

Художник-постановщик — заслуженный деятель искусств Украины Виктор Никитин.

Композитор — С. Важов.

«Зона газона – умные пикники»

29 мая в 13 часов откроется очередной сезон умных пикников «Зона газона». Мероприятие пройдет по адресу: Курск, ул. Карла Маркса д.70 (территория студенческого городка)

Программа проведения открытия шестого сезона проекта

«Зона газона – умные пикники»

29 мая, 13:00

Курск, ул. К. Маркса д.70

Студенческий городок

• 12.30 - 13.00 - регистрация участников и гостей, выступление творческих коллективов, работа ведущей. Ведущая – Тахмина Котова.

• 13.00 - главная сцена. Открытие (приветственные слова от почетных гостей (список уточняется), награждение команды организаторов, правила участия для гостей).

• 13.20 - 14:30 - работа площадки «Воспоминания 2017» - Ирина Морозова, психолог. Лекция о значении воспоминаний в жизни человека.

• 13.20 – 14.30 - работа площадки «Воспоминания 2018» - Олеся Прокопенко, основатель и мастер мастерской по созданию украшений и предметов интерьера из ювелирной смолы и настоящих цветов «Рыжий Лисенок».

• 13.20 – 14.30 – работа площадки «Воспоминания 2019» - лекция-практикум от Анны Блохиной , дизайнера костюма, портного и художника с 13-летним опытом, основателем ателье «Nemertes».

• 14.00 – 14.45 – работа площадки «Воспоминания 2020» - визажист, стилист, блогер, основатель школы красоты – Марина Сотникова. Онлайн-лекция о трендах макияжа сезона 2022-2023.

• На протяжении всего мероприятия работает площадка «Воспоминания 2021» - детская тематическая площадка с творческими мастер-классами, интерактивами, лекциями для родителей.

• 14.50 – 15.30 – Подведение итогов на главной сцене: награждение спикеров проекта, розыгрыш подарков от партнеров, творческие выступления.