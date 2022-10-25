Из чего соорудить носилки и как остановить кровотечение: в Курске открыли бесплатные курсы медподготовки

На занятиях медики учат, как правильно транспортировать человека Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске врачи отделения санитарной авиации и инструкторы Российского Красного Креста проводят занятия по оказанию первой помощи для всех желающих. Обучение идет в областной больнице.

Корреспондент КП побывала на курсах, где учат помогать пострадавшим.

От йода спасения не ждите

Первая часть занятий состояла из лекционного материала. Старшие медсестры Курской ОКБ рассказали о переломах, ожогах, обморожениях, кровотечениях и так далее. Рассказ сопровождался презентациями на большом экране.

Я узнала, что делать при черепно-мозговой травме, как правильно транспортировать раненного. Носилки, например, можно сделать из подручных материалов - мешков, пальто, досок, одеяла... При травме шеи можно сделать фиксатор из картона, ваты, одежды, ремня, рассказали медсестры.

- В идеале транспортировать человека нужно в том положении, в котором он оказался, когда получил травму. Это для того, чтобы не нанести еще больший вред, - говорит врач-анестезиолог Алексей Репалов.

Лекции о травмах читали старшие медсестры Курской ОКБ Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

При обморожении пальцы рук можно согреть, спрятав их в подмышки, или положить между ними салфетки, марлю – это касается и пальцев ног. Но вот чего делать категорически нельзя, так это растирать поврежденный участок снегом, шерстяной и грубой тканью. Также не стоит согреваться алкоголем и с помощью открытых источников огня, например, костров или факелов.

Медсестры показали индивидуальный перевязочный пакет, который используют, чтобы закрыть раны и ожоги. Каждый мог взять его в руки и внимательно рассмотреть, что в него входит.

Индивидуальный перевязочный пакет используют при ранах и ожогах Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

При радиационной катастрофе медики посоветовали спрятаться от вспышки, воспользоваться любым респиратором, избавиться от загрязненной одежды, подготовить убежище: заклеить окна и двери. Можно принимать йод, однако особой защиты от него ждать не стоит.

Прошедших обучение могут задействовать в случае ЧС

Лекция была полезной и интересной. Но сложилось впечатление, что люди, которые, к слову, заняли практически все места в зале, немного заскучали от чтения медсестрами подготовленного материала. Атмосфера изменилась во второй части занятия, когда врачи-анестезиологи ОКБ Алексей Гапонов и Алексей Репалов на примере добровольцев наглядно показали варианты транспортировки раненных. На сцену вышли четверо мужчин и последовательно выполняли все указания медиков.

Обучение может пройти любой желающий Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В конце двухчасового обучения любой мог задать интересующий его вопрос, на который медики развернуто отвечали. Людей интересовало, какие медикаменты использовать при ожогах, из чего лучше делать жгуты и как правильно пользоваться термоодеялом.

- Идея таких занятий витала в воздухе уже давно. В связи с нынешней непростой ситуацией люди хотели узнать азы первой доврачебной помощи. Плюс ко всему запуск курсов практически совпал с началом частичной мобилизации. Нам стали звонить люди, которые могут под нее попасть, они хотели как можно быстрее пройти обучение, - говорит волонтер объединенной группы «Кинологи и добрые люди46» Наталья Красникова. – Обучение продолжается, так как потребность в нем еще есть. На каждом занятии люди заполняют явочный лист, чтобы в случае ЧС, мы могли обратиться к ним за помощью.

ЗНАЙ!

Из информации, которой медики поделились на занятии, у меня получилось составить короткий алгоритм оказания первой помощи:

- внимательно осмотреть человека: определить, есть ли переломы, ожоги, обморожение, гематомы;

- найти источник кровотечения;

- рану нужно очистить от грязи и одежды, промыть раствором-антисептиком,

- лежащего человека лучше переносить нескольким людям, но и один может оказать помощь. Для этого нужно сесть у головы пострадавшего и постепенно, подсаживаясь, переместить его в сидячее положение, поместив его лопатки и шею на свои бедра. Как только удалось это сделать – аккуратно оттаскиваем его в нужное место;

- узнать об аллергии на лекарства, о хронических заболеваниях, о недавних операциях, выяснить контакты родственников.

– не паниковать и сохранять спокойствие.

Курсы по оказанию первой доврачебной помощи проходят на базе Курской областной многопрофильной клинической больницы. Информацию о занятиях можно узнать по телефону: 89038725735.