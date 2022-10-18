Горы мусора и полная темнота: в каком состоянии находятся укрытия в жилых домах Курска

Всего в Курске 137 специализированных укрытий Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске с начала апреля действует «желтый» уровень террористической опасности. Для спокойствия населения местные власти стали все чаще распространять информацию о защитных сооружениях. Так, по официальным данным, сейчас в городе 137 специализированных укрытий, которые люди могут использовать при чрезвычайных ситуациях. Всего, как заявляют ГУ МЧС, в Курской области защитных сооружений хватит на два миллиона 120 тысяч человек. Это почти в два раза больше всего населения региона.

Я отправилась в ближайшие от моего дома укрытия, чтобы проверить, в каком состоянии они находятся и подготовлены ли для людей при ЧС. Этими защитными сооружениями оказались подвалы жилых домов микрорайона Волокно. В УК, к которой прикреплен дом, сообщили, что сейчас в «укрытиях» проводят уборку, освобождают пространство от ненужных вещей и восстанавливают электричество. На деле же ситуация выглядела так.

Без фонаря - никак

На старой, ржавой решетчатой двери висит замок, проникнуть в помещение непросто. Ключ – у жильцов одной из квартир, это написано на табличке, висящей рядом. Спускаться по лестнице вниз и находиться в укрытии без фонаря невозможно – внутри нет света. Помещение забито деревянными столами, стульями и досками, ведерками и коробками от строительных материалов, трубами, шкафами и старым спортивным инвентарем. На полу - мусор: тряпки, старая одежда, пакеты и бутылки. В одной из комнат стоит полуразрушенный унитаз. Стены исписаны и обшарпаны, а вытяжка, которая выходит на улицу, забита мусором.

На доме есть специальные указатели Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Во втором подвале-защитном сооружении – новая металлическая дверь (ключ также у жильцов) и есть освещение на лестнице. Но внутри также темно и холодно, много мусора.

Одно из укрытий находится за старой решетчатой дверью Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Жильцы дома объясняют, раньше в этих помещениях был прокат лыж от местного завода. А недавно там располагались рабочие, проводившие капитальный ремонт дома.

В помещении хранится старый спортивный инвентарь Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В ближайшее время в городских округах и районах области обещают осмотреть все подвалы жилых домов, а также специализированные убежища на территории предприятий. Так что, может быть, подвалы и приведут в порядок.

- В связи с «желтым» уровнем террористической опасности еще весной всем УК Курска было дано задание привести в порядок укрытия. Оповестить граждан о том, где находятся такие помещения, предоставить нам их список. И сейчас мы проверяем, как была выполнена работа, - говорит первый заместитель начальника управления ГО ЧС Курска Борис Сумароков.

В защитных сооружениях много мусора и непонятных вещей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В одной из комнат стоит полуразрушенный унитаз Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Борис Иванович рассказал КП, средства на подготовку защитных сооружений в регионе выделяют сами организации. Также в ближайшее время администрация города планирует провести массовый субботник для жильцов всех домов и заставить их убирать подвалы.

Вытяжка, которая выходит на улицу, тоже забита мусором Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Ответственность за безопасность жильцов в МЧС возложили на... самих жильцов

Кстати, по нормативам в укрытиях должен быть основной набор предметов первой необходимости: вода, медицинская аптечка, небольшой запас продуктов питания, средства гигиены, если нет света, то фонарь или свечи.

- Этим всем граждане должны обеспечивать себя сами. Дополнительного какого-то оборудования, технического или инженерного, там не предусмотрено, так как это временное укрытие, находиться в нем можно не более 12 часов. Оно предназначено только для того, чтобы переждать ЧС, - объясняет Борис Сумароков. – Ответственный за защитное сооружение – главный по дому. Именно он и должен оповестить жильцов о том, что нужно взять с собой и спуститься в подвальное помещение. Организации тоже не обязаны обеспечивать людей предметами первой необходимости, так как неизвестно, сколько именно человек будет находиться в том или ином укрытии.

«Точного списка укрытий нет, он в процессе «создания»

Курянам говорят, что информацию о помещениях для укрытия можно уточнить в УК, ТСЖ, ЖСК по месту жительства, а также в администрациях районов и городов. Однако при звонке в одну из курских УК, на вопрос: «Где находится ближайшее от моего дома укрытие для населения?», ответили, что таковых нет. Как же быть в этой ситуации?

- Это непростой вопрос, над которым мы прямо сейчас работаем. Ежедневно исследуем все подземные пространства города и смотрим, где мы можем предложить населению укрыться в случае ЧС. Пока точного списка таких мест у нас нет, он в процессе «создания». Но как только появится полный перечень, граждане о нем узнают, - заявляет Борис Сумароков.

А как самостоятельно понять, где можно укрыться при ЧС? Куда бежать в случае чего? В МЧС советуют при ЧС прятаться в первую очередь все в тех же подвалах, на цокольные этажи жилых домов, учреждений образования, культуры и спорта, годятся погреба частных домах, подземные автостоянки, складские подвальные заглубленные помещения торговли и питания, подвальные помещения гостиниц. Однако такие сооружения предназначены для укрытия населения только от осколочного действия и то не на долгое время.

А в защитных сооружениях, расположенных на предприятиях, могут укрыться лишь их сотрудники.

- Стандартные сооружения, которые есть в Курске, предназначены для наибольшей работающей смены предприятий, которые осуществляют деятельность в военное время. Они не обеспечивают укрытие всего населения города, так как для этих целей их площадь мала. Так что в таких подвальных помещениях могут находиться лишь сотрудники. Всю необходимую информацию персонал может получить у ответственного за гражданскую оборону на предприятии, - говорит Борис Сумароков.

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Какие же главные правила поведения при ЧС? Перечень действий зависит от того, что именно произошло. Если, например, речь идет об обстреле, то:

- в первую очередь, нужно немедленно попасть в самое ближайшее укрытие, это может быть и подземный переход, и метро, и любое другое заглубленное место;

- держаться ближе к стене, если не удалось попасть внутрь;

- быть дальше от окон, чтобы не пораниться осколками;

- в помещении выбирать самое безопасное место, например, комнаты, которые имеют несущие конструкции: обычно это ванные, туалеты, кухни.

- если в момент ЧС вы оказались в автомобиле, то необходимо покинуть его, найти ближайшее укрытие и ползком или бегом добраться до него.