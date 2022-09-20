При обстреле ВСУ села Волфино Курской области ранена 60-летняя женщина

Фото последствий обстрелов Роман Старовойт опубликовал у себя в соцсетях
Фото: материалы пресс-служб
Сегодня, 20 сентября, ВСУ вновь обстреляли Глушковский район Курской области. Под огнем оказались село Волфино и поселок Теткино. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
- В селе Волфино зафиксировано не менее шести прилетов. Разрушений нет. Однако один из снарядов попал в огород, где работала 60-летняя жительница, - сказал глава региона.
С осколочными ранениями женщина была госпитализирована в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь.
В селе Волфино зафиксировано не менее шести прилетов
Фото: материалы пресс-служб
При обстреле поселка Теткино не менее 20 снарядов упали в районе улиц Белопольской, Больничной, Атынской, Комсомольской. По предварительным данным, пострадавших нет.
В результате обстрела поселка Теткино в некоторых домах выбило стекла
Фото: материалы пресс-служб
Поврежден газопровод. В пяти домах повреждена кровля и фасад, в некоторых – выбиты стекла. Пострадало несколько надворных построек.
- Сотрудники газовой службы ликвидируют аварию. Вся остальная необходимая помощь жителям также будет оказана в кратчайшие сроки, - заявил Роман Старовойт.