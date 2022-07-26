В Курской области умер косуленок, для которого делали протезы

Протезы для косуленка изготавливал техник-протезист Анатолий Шевченко

Недавно куряне узнали трогательную историю детеныша косули из Курской области. Малыш Кося попал под косилку и лишился двух лапок. Спасла и приютила животное семья из Рыльского района, косуленка держали на племенной ферме.

Помочь несчастному животному решил техник-протезист Анатолий Шевченко. Узнав об истории косуленка из соцсетей, мужчина вызвался сделать ему протезы.

Анатолий делился с «КП», что работа была практически завершена, в ближайшие дни планировалась примерка. Однако, судя по всему, теперь примерять протезы некому.

Хозяева косуленка сообщили печальную новость – сегодня, 26 июля, малыш умер. По их словам, возможно, это произошло из-за заражения, поскольку в последнее время у животного гноилась одна лапа, ему делали перевязки.

- Вчера косуленок был веселый, хорошо поел, казалось, что чувствует себя нормально. А утром мы нашли его уже мертвым, - рассказывает Андрей Савин. – Пока причину смерти мы не знаем, однако не стоит забывать, что это дикое животное, а они редко приживаются в неволе.