«Мы всегда вместе – и в горе, и в радости»: супруги Качук из Курска отметили 56-летнюю годовщину свадьбы и поделились секретом долгих отношений

Супруги признаются, они во всем поддерживают друг друга и редко ссорятся Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

«Мой муж – моя судьба»

Супруги Качук родом из Карелии, они познакомились в 1966 году на танцах. Иван Николаевич тогда только вернулся из армии, проявил инициативу и первый подошел к своей будущей жене. Алла Степановна признается, в молодости она пользовалась популярностью у мужчин, но все предложения руки и сердца отвергала. Однако отношения с Иваном стали исключением, и уже в январе 1967 года пара поженилась. 19 января 2023 года супруги отметили 56 лет со дня свадьбы, а Алла Степановна считает, что Иван Николаевич был ее судьбой.

19 января супруги отметили очередную годовщину свадьбы Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Семья Качук стала больше в 1968 году, когда на свет появился их сын Игорь. Однако жизнь молодого человека оборвалась трагически, он погиб из-за несчастного случая на работе. Ему было 22 года.

- Игорь был душой компании, занимался баскетболом. Был очень добрым и открытым, всегда нам все рассказывал, всем делился. Он рано женился, в 19 лет, словно знал свою судьбу, торопился, - говорит Алла Степановна. – Его уже нет с нами целых 32 года, однако он успел оставить после себя прекрасную дочку.

Алла Степановна и Иван Николаевич женаты более 56-ти лет Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Первая внучка Аллы и Ивана, дочь Игоря, Марина подарила им двух правнуков – 15-летнего Ивана и девятилетнего Илью. А четыре месяца назад женщина стала мамой в третий раз – у супругов Качук появилась правнучка Ксения, которая родилась в один День с Иваном Николаевичем.

Переехали в Курск благодаря дочери

В 1974 году супруги второй раз стали родителями – у них родилась дочь Наталья. Она росла творческим ребенком - ходила в музыкальную школу и в различные кружки, занималась танцами. Когда девочка выросла – поступила в курский вуз. За ней, выйдя на пенсию, в Курск переехали и Алла с Иваном.

Пара не думала, что останется здесь жить, планировали вернуться в Карелию, когда дочь получит высшее образование, однако девушка в Курске вышла замуж. Вскоре она подарила своим родителям внуков Полину и Георгия.

- У меня отсюда родом мама, да и для нас Курск стал родным – живем уже тут 20 лет, - говорит Алла. – Однако не забываем и про свои родные края, регулярно приезжаем к нашим знакомым и друзьям.

«Самое главное для нас – достойно воспитать детей и внуков»

Глава в семье Качук – Алла, воспитание детей также в большей степени было на ней. У Ивана Николаевича много времени отнимала работа. Алла Степановна признается – она строгая мама и бабушка.

- Я требовательная, детей и внуков держу в «ежовых рукавицах». Но самым главным для нас является достойно их воспитать. Учим их всегда оставаться людьми, быть гордыми и бороться за справедливость, - говорит женщина. - Мы вырастили замечательных детей, добрых, уважаемых, справедливых. Считаю, что это все благодаря воспитанию: нужно в равной степени любить и требовать.

Иван Николаевич с дочкой и внучкой Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В семье Качук всегда особое внимание уделяли детским дням рождения, каждый год стараются отметить как-то интересно, придумать что-то особенное. А своей семейной традицией они считают совместное времяпровождение.

- Мы всегда вместе – и в горе, и в радости. Отмечаем всей семьей праздники, будь то Новый год, или, например, годовщина свадьбы, - говорит Алла Степановна. - У нас нет друг от друга секретов. Для нас с Иваном Николаевичем важно, чтобы родные знали – мы есть у них, а они – у нас.

Залог долгих отношений – делать все вместе

Алла Степановна считает, что семейная жизнь – это непростая, ежедневная работа.

- Залог долгих отношений – делать все вместе: заниматься хозяйством, решать проблемы, воспитывать детей. Никого не впускать в свои отношения, быть во всем вдвоем. И, конечно, уважать друг друга, - говорит женщина.

Как и у всех пар, у Аллы и Ивана тоже случаются ссоры и разногласия. Но супруги признаются, эти конфликты несерьезные и бывают редко.

- В основном мы можем не сойтись в какой-то мелочи, например, в бытовых вопросах. Но все эти разногласия очень быстро разрешаем, иногда я заставляю себя промолчать, даже если с чем-то не согласна. Ведь я понимаю, что так ссора намного быстрее сойдет на нет, - говорит Алла Степановна.

Алла Степановна хранит памятные подарки мужа Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Однако приятных моментов у супругов, конечно, намного больше. Например, Алла с теплом вспоминает, как муж привозил ей из командировок памятные подарки, одни из самых запоминающихся – золотое кольцо и подсвечник.

- Сначала мы с мужем учились принимать, понимать и слышать друг друга. Потом вместе воспитывали детей и старались стать для них поддержкой, примером. Потом вместе учились стать бабушкой и дедушкой, а сейчас учимся быть прабабушкой и прадедушкой. Важно не останавливаться на этом пути и проходить через все вместе. Именно так получится сохранить достойные отношения на долгие годы, - заявляет женщина.