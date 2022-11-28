Глава Льговского района Курской области подарил матерям погибших в СВО полотенца и получил шквал негатива

Сергей Коростелев посетил жительниц Курской области в преддверии Дня матери Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В преддверии Дня матери глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев решил сделать доброе дело и лично посетил матерей погибших в специальной военной операции. К женщинам он прибыл не с пустыми руками – в качестве подарка преподнес им набор полотенец и торт.

Отчет о встрече районная администрация опубликовала у себя в соцсетях. Однако куряне не оценили таких подарков. В комментариях под постом жители Курска и области раскритиковали то, что глава администрации выбрал в качестве презента. Как итог – спустя короткое время запись из соцсетей удалили.

Но история на этом не закончилась. Днем 28 ноября пост снова появился на странице сообщества, однако на этот раз отчет решили не дополнять фотографиями женщин с подарками, зато добавили немного объяснений.

- Сам факт небольшого подарка, врученного матерям погибших воинов – защитников Родины означает скорее символ, чем сам подарок. Ведь матерям дорого внимание не только со стороны родных и близких, но и районных органов власти, - написали в пресс-службе администрации Льговского района.

Но и на этот раз внимательные куряне заметили изменения в публикации и снова начали оставлять недовольные комментарии.

В администрации Льговского района отказались комментировать случившееся.