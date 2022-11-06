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Общество6 ноября 2022 12:42

Предприниматели из Курска рассказали, как сохранить свой бизнес в разгар санкций

Продажи уходят в оффлайн, а реклама — в соцсети
Кристина ГОРБАТЕНКО
В марте 2022 года Светлана Бектемирова открыла свое ателье

В марте 2022 года Светлана Бектемирова открыла свое ателье

Назвал бренд в честь дочери

Бывший видеооператор Олег Максимов решил заняться бизнесом в 2020 году. Начал с того, что создал свои курсы по съемке на телефон, но вскоре понял, это не приносит желаемого дохода, нужно было масштабироваться. И год назад мужчина занялся продажей одежды.

Изначально он закупал готовые вещи в стоковых местах и продавал на одном из крупнейших маркетплейсов, а весной 2022 года Олег со своей командой начал создавать собственную одежду. Свой бренд назвал в честь старшей дочери.

- Дело не приносило желаемого результата, поэтому я начал сотрудничать с наставником, который давал мне деловые советы и помогал развиться в этой сфере. Тогда у меня начал получаться серьезный бизнес с заработком, - рассказывает мужчина.

Продавать одежду Олег начал год назад

Продавать одежду Олег начал год назад

При создании новой одежды Олег часто советуется со своей дочерью, но большинство идей придумывает вместе со своей командой, в которой кроме него еще два человека: менеджер по продажам и администратор.

- Мы часто ходим по магазинам и смотрим, что нравится клиенту, придумываем новые модели, исходя из этого. Следим за тем, что сейчас популярно или станет популярным в ближайшее время, - делится мужчина.

Сейчас от бренда можно приобрести юбки и платья. Макеты и эскизы одежды создают фрилансеры из разных регионов.

- В Курске очень серьезные проблемы со швейным делом. Не хватает персонала, который бы адекватно оценивал свой труд. Поэтому мне приходится работать с людьми из других городов, так выходит дешевле, - говорит предприниматель.

«Открывать магазины оффлайн – это просто трата денег»

Олег признается, что сразу решил развивать свой бизнес на маркетплейсе. Другие способы продажи одежды он даже не рассматривал.

- Сейчас большинство продаж «уходит в онлайн». Это касается не только одежды, но и продуктов питания. Я считаю, что через несколько лет маркетплейс станет основной площадкой для реализации бизнеса такого формата. Ведь для покупателя это очень удобно: здесь они могут узнать больше информации о товаре, прочитать отзывы, да и цены тут чаще дешевле, чем в обычных магазинах. Мне, если честно, даже немного страшно за тех, кто открывает магазины офлайн. Думаю, что это просто трата денег, - говорит мужчина.

По словам предпринимателя, для того, чтобы начать свой бизнес на маркетплейсе достаточно 100-150 тысяч рублей. Если же заниматься продажей не одежды, то потребуется еще меньшая сумма. Однако и заработок тоже будет меньше.

Бренд Олега выпускает платья и юбки

Бренд Олега выпускает платья и юбки

Также нужно понимать, что при открытии своего дела, важны не только деньги, но и определенные человеческие качества.

- Человек должен быть готов к тому, что в бизнесе он столкнется с вещами, которых раньше в его жизни не было. Поэтому необходимо обладать такими важными качествами, как ответственность, креативность и стрессоустойчивость. Также нужно понимать, что вас ожидает постоянная мозговая активность и быть готовым к возможной потере денег, - делится мужчина.

«Нужно быть на волне с клиентом»

Из-за санкций и кризиса, которые настигли Россию несколько месяцев назад, бизнес Олега столкнулся с некоторыми трудностями.

- Мы почти не увеличили стоимость наших товаров, однако продажи все равно стали падать. Больших потерь у меня не было, потому что сам оборот производства у нас еще не особо масштабный, но, тем не менее, пришлось работать над фактором привлечения внимания, - рассказывает мужчина.

При создании новой одежды Олег часто советуется со своей старшей дочерью

При создании новой одежды Олег часто советуется со своей старшей дочерью

Олег признается, завоевать интерес клиента – это самая главная трудность в подобного рода бизнесе. Для того, чтобы увеличить спрос на товар, он использует разные методы.

- Мы меняем фото товаров, создаем рекламу, пишем посты, чтобы привлечь внимание людей через соцсети. Нужно всегда быть на волне с клиентом. Понимать, что и когда он хочет. Если ты правильно выбрал продукт для продаж, в нашем случае, например, сезонный товар, то, конечно, он будет пользоваться спросом. Но что точно нельзя делать в этом деле – это сидеть на месте и просто ждать,- рассказывает предприниматель.

Однако ситуация в мире оказала и положительное влияние на бизнес Олега.

- Сейчас многие мировые бренды ушли с нашего рынка, поэтому люди стали больше обращать внимания на отечественные товары. Но вместе с этим возросла и конкуренция среди российских производителей. Многим из них важно только продать вещь и получить деньги, а какие эмоции вызовет товар у людей – их не интересует, - говорит мужчина.

«Планирую развивать российский модный рынок»

Несмотря на успехи в бизнесе, Олег признается, что находится в самом начале своего пути и считает себя начинающим предпринимателем. Сейчас параллельно с развитием своего дела, он ведет обучение как наставник и индивидуально консультирует людей по работе на маркетплейсе.

Мужчина признается, на данный момент он не сосредоточен на получении большой прибыли. Его главная задача до конца года – найти совою личную бизнес-модель, а в будущем предприниматель планирует развивать российский модный рынок.

Открыла свое дело в начале СВО

Еще один предприниматель из Курска Светлана Бектемирова швейным делом занимается практически всю жизнь. В детстве она создавала наряды куклам, позже отучилась на портного-конструктора, после чего долгое время работала в ателье и на производстве. Но уйти в «свободное плавание» все не решалась.

В середине февраля 2022 года женщина рискнула и подала заявление на социальный контракт. Его одобрили, и уже в марте она открыла собственное ателье.

Швейным делом Светлана занимается практически всю жизнь

Швейным делом Светлана занимается практически всю жизнь

Однако время для создание своего дела женщина выбрала не из простых – санкции помешали многим планам Светланы.

- Сильно подскочили цены на оборудование, которое я планировала купить для своего ателье. Социального контракта на все не хватало, поэтому пришлось отказаться от определенной техники, - говорит женщина.

«На первом месте – пиар»

Светлана признается, для нее самое сложное в развитии своего дела – это самореклама.

- Необходимо постоянно «продвигать» то, чем ты занимаешься, иначе люди об этом забудут, и клиентов не останется. Приходится выкладывать разные посты в соцсетях, преподносить все в презентабельном виде, тратить на это много времени. Поначалу мне давалось это очень тяжело, было непривычно, так как раньше я никогда подобным не занималась. Сейчас, спустя полгода, я уже немого освоилась. Вообще, конечно, в пиаре очень помогает так называемое «сарафанное радио», - говорит женщина.

Светлана ежедневно создает новые наряды, в основном это женская одежда. Чаще всего женщина берет индивидуальные заказы, а сейчас, например, шьет народные костюмы для одного из курских танцевальных коллективов.

В свободное от заказов время Светлана занимается дизайнерским ремеслом и создает собственные сумки, которые продает в соцсетях.

Женщина часто шьет костюмы для курских танцевальных коллективов

Женщина часто шьет костюмы для курских танцевальных коллективов

В ателье женщина трудится одна, но признается, она хотела бы иметь свою команду.

- У меня было много практикантов, учеников, но они очень быстро сдаются и уходят, - говорит Светлана. – Однако я все же верю, что однажды мне удастся найти своих единомышленников, и вместе с ними я осуществлю свою мечту – расширю производство и, возможно, даже начну создавать собственные коллекции одежды.

Общество: ВОПРОС ДНЯ