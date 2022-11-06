Предприниматели из Курска рассказали, как сохранить свой бизнес в разгар санкций

В марте 2022 года Светлана Бектемирова открыла свое ателье

Назвал бренд в честь дочери

Бывший видеооператор Олег Максимов решил заняться бизнесом в 2020 году. Начал с того, что создал свои курсы по съемке на телефон, но вскоре понял, это не приносит желаемого дохода, нужно было масштабироваться. И год назад мужчина занялся продажей одежды.

Изначально он закупал готовые вещи в стоковых местах и продавал на одном из крупнейших маркетплейсов, а весной 2022 года Олег со своей командой начал создавать собственную одежду. Свой бренд назвал в честь старшей дочери.

- Дело не приносило желаемого результата, поэтому я начал сотрудничать с наставником, который давал мне деловые советы и помогал развиться в этой сфере. Тогда у меня начал получаться серьезный бизнес с заработком, - рассказывает мужчина.

Продавать одежду Олег начал год назад

При создании новой одежды Олег часто советуется со своей дочерью, но большинство идей придумывает вместе со своей командой, в которой кроме него еще два человека: менеджер по продажам и администратор.

- Мы часто ходим по магазинам и смотрим, что нравится клиенту, придумываем новые модели, исходя из этого. Следим за тем, что сейчас популярно или станет популярным в ближайшее время, - делится мужчина.

Сейчас от бренда можно приобрести юбки и платья. Макеты и эскизы одежды создают фрилансеры из разных регионов.

- В Курске очень серьезные проблемы со швейным делом. Не хватает персонала, который бы адекватно оценивал свой труд. Поэтому мне приходится работать с людьми из других городов, так выходит дешевле, - говорит предприниматель.

«Открывать магазины оффлайн – это просто трата денег»

Олег признается, что сразу решил развивать свой бизнес на маркетплейсе. Другие способы продажи одежды он даже не рассматривал.

- Сейчас большинство продаж «уходит в онлайн». Это касается не только одежды, но и продуктов питания. Я считаю, что через несколько лет маркетплейс станет основной площадкой для реализации бизнеса такого формата. Ведь для покупателя это очень удобно: здесь они могут узнать больше информации о товаре, прочитать отзывы, да и цены тут чаще дешевле, чем в обычных магазинах. Мне, если честно, даже немного страшно за тех, кто открывает магазины офлайн. Думаю, что это просто трата денег, - говорит мужчина.

По словам предпринимателя, для того, чтобы начать свой бизнес на маркетплейсе достаточно 100-150 тысяч рублей. Если же заниматься продажей не одежды, то потребуется еще меньшая сумма. Однако и заработок тоже будет меньше.

Бренд Олега выпускает платья и юбки

Также нужно понимать, что при открытии своего дела, важны не только деньги, но и определенные человеческие качества.

- Человек должен быть готов к тому, что в бизнесе он столкнется с вещами, которых раньше в его жизни не было. Поэтому необходимо обладать такими важными качествами, как ответственность, креативность и стрессоустойчивость. Также нужно понимать, что вас ожидает постоянная мозговая активность и быть готовым к возможной потере денег, - делится мужчина.

«Нужно быть на волне с клиентом»

Из-за санкций и кризиса, которые настигли Россию несколько месяцев назад, бизнес Олега столкнулся с некоторыми трудностями.

- Мы почти не увеличили стоимость наших товаров, однако продажи все равно стали падать. Больших потерь у меня не было, потому что сам оборот производства у нас еще не особо масштабный, но, тем не менее, пришлось работать над фактором привлечения внимания, - рассказывает мужчина.

При создании новой одежды Олег часто советуется со своей старшей дочерью

Олег признается, завоевать интерес клиента – это самая главная трудность в подобного рода бизнесе. Для того, чтобы увеличить спрос на товар, он использует разные методы.

- Мы меняем фото товаров, создаем рекламу, пишем посты, чтобы привлечь внимание людей через соцсети. Нужно всегда быть на волне с клиентом. Понимать, что и когда он хочет. Если ты правильно выбрал продукт для продаж, в нашем случае, например, сезонный товар, то, конечно, он будет пользоваться спросом. Но что точно нельзя делать в этом деле – это сидеть на месте и просто ждать,- рассказывает предприниматель.

Однако ситуация в мире оказала и положительное влияние на бизнес Олега.

- Сейчас многие мировые бренды ушли с нашего рынка, поэтому люди стали больше обращать внимания на отечественные товары. Но вместе с этим возросла и конкуренция среди российских производителей. Многим из них важно только продать вещь и получить деньги, а какие эмоции вызовет товар у людей – их не интересует, - говорит мужчина.

«Планирую развивать российский модный рынок»

Несмотря на успехи в бизнесе, Олег признается, что находится в самом начале своего пути и считает себя начинающим предпринимателем. Сейчас параллельно с развитием своего дела, он ведет обучение как наставник и индивидуально консультирует людей по работе на маркетплейсе.

Мужчина признается, на данный момент он не сосредоточен на получении большой прибыли. Его главная задача до конца года – найти совою личную бизнес-модель, а в будущем предприниматель планирует развивать российский модный рынок.

Открыла свое дело в начале СВО

Еще один предприниматель из Курска Светлана Бектемирова швейным делом занимается практически всю жизнь. В детстве она создавала наряды куклам, позже отучилась на портного-конструктора, после чего долгое время работала в ателье и на производстве. Но уйти в «свободное плавание» все не решалась.

В середине февраля 2022 года женщина рискнула и подала заявление на социальный контракт. Его одобрили, и уже в марте она открыла собственное ателье.

Швейным делом Светлана занимается практически всю жизнь

Однако время для создание своего дела женщина выбрала не из простых – санкции помешали многим планам Светланы.

- Сильно подскочили цены на оборудование, которое я планировала купить для своего ателье. Социального контракта на все не хватало, поэтому пришлось отказаться от определенной техники, - говорит женщина.

«На первом месте – пиар»

Светлана признается, для нее самое сложное в развитии своего дела – это самореклама.

- Необходимо постоянно «продвигать» то, чем ты занимаешься, иначе люди об этом забудут, и клиентов не останется. Приходится выкладывать разные посты в соцсетях, преподносить все в презентабельном виде, тратить на это много времени. Поначалу мне давалось это очень тяжело, было непривычно, так как раньше я никогда подобным не занималась. Сейчас, спустя полгода, я уже немого освоилась. Вообще, конечно, в пиаре очень помогает так называемое «сарафанное радио», - говорит женщина.

Светлана ежедневно создает новые наряды, в основном это женская одежда. Чаще всего женщина берет индивидуальные заказы, а сейчас, например, шьет народные костюмы для одного из курских танцевальных коллективов.

В свободное от заказов время Светлана занимается дизайнерским ремеслом и создает собственные сумки, которые продает в соцсетях.

Женщина часто шьет костюмы для курских танцевальных коллективов

В ателье женщина трудится одна, но признается, она хотела бы иметь свою команду.

- У меня было много практикантов, учеников, но они очень быстро сдаются и уходят, - говорит Светлана. – Однако я все же верю, что однажды мне удастся найти своих единомышленников, и вместе с ними я осуществлю свою мечту – расширю производство и, возможно, даже начну создавать собственные коллекции одежды.