«Хочу, чтобы мои дети были живы и счастливы»: истории женщин, которые приехали из ДНР в Курск

Екатерина Никулина приехала в Курск с двумя сыновьями Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С февраля в Курск пребывают беженцы из ЛДНР и Украины. Сейчас в городе находится девять пунктов временного размещения, в которых живут 1420 человек. Приезжают вынужденные переселенцы до сих пор.

КП поговорила с двумя женщинами, которые были вынуждены покинуть родной дом, чтобы обезопасить жизнь своих детей.

«В Донецке у меня осталась вся жизнь»

Екатерина Никулина из Донецка приехала в Курск 21 февраля вместе со своими семилетним и восьмилетним сыновьями. Сюда женщина добиралась во время эвакуации по «зеленому» коридору. Признается, родной город она покинула из-за сыновей.

- Мне просто хочется, чтобы мои дети были живы. Чтобы они спокойно росли, учились, были счастливы. Сейчас они как раз в таком возрасте, когда начинают понимать, что происходит в Донецке, поэтому для их спокойствия и безопасности я решила уехать из города, - говорит женщина.

По словам Екатерины, в Донецке у нее осталась вся жизнь: квартира, работа, друзья и знакомые. Не смог выехать из города и супруг женщины.

- У нас частичная мобилизация идет с 2014 года, а с февраля все обострилось. Из мужчин практически никого не выпускают, вот и мой муж остался в Донецке, - говорит женщина. – Сейчас я не часто с ним общаюсь, поддерживаю связь, как только появляется возможность.

Сейчас женщины живут в одном из курских пунктов временного размещения Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Женщина признается, многие ее знакомые остались в Донецке. Одни – не смогли бросить хозяйство, другие – не захотели покидать родную землю. Есть и те, кому выезд просто был воспрещен.

- В основном уехали люди с маленькими детьми. Те, кто остался там по собственному желанию, - уже привыкли к такой жизни: под обстрелами и без воды, - говорит Екатерина.

Проблемы с водоснабжением начались в феврале, когда перебили насосную станцию. Женщина рассказывает, сейчас в Донецке без надобности люди из дома стараются не выходить. А если вышли, то в светлое время и не в одиночку.

Прятались в подвалах без воды

В Донецке семья Екатерины жила в прифронтовом районе, который практически постоянно подвергался обстрелам.

- Мой старший сын – дитя войны. Он родился в 2014 году, когда военные действия только начались. В то время нам было очень тяжело, прятались в подвалах, не было даже воды, - рассказывает женщина. – Тогда мы решили переехать в другой район, который обстреливали реже. Так нам с грудным ребенком было безопаснее, к тому же вскоре у меня родился второй сын.

Однажды в эпицентре обстрела оказалась и сама женщина:

- Я была на восьмом месяце беременности и пошла в гинекологию. Больница попала под обстрел. Снаряд прилетел между третьим и четвертым этажом. Я тогда была на третьем, в результате получила осколочное ранение в ногу, но главное, что осталась жива.

Прилетал снаряд и рядом со школой, где работала Екатерина. Были сильные повреждения, но, к счастью, никто не пострадал, так как дети в Донецке находятся на дистанционном обучении.

Местные жители привыкли к обстрелам

Екатерина признается, после 2015 года жить в Донецке стало спокойнее:

- Не знаю, то ли обстрелы утихли, то ли мы просто к ним привыкли. Думаю, местные жители просто свыклись со всем происходящим, начали налаживать свою жизнь: ходили на работу, учились, растили детей.

С февраля обстрелы участились с новой силой. Пострадала и квартира Екатерины: вылетели окна, повреждены стены и трубы. Однако разрушения незначительные, к тому же помогли соседи – пришли и починили то, что смогли.

Сейчас женщина пытается приспособиться к жизни в новом городе. В Курске Екатерина работает в ресторане одного из пунктов временного размещения, а ее дети ходят в местную школу.

- Конечно, тут нам хорошо. Условия для проживания нас полностью устраивают, есть все необходимое. С другими беженцами стараемся друг друга поддерживать, создаем семейную атмосферу. Но, как бы там ни было, свой дом не заменит ничего. Родные стены «лечат». Поэтому хочется, чтобы скорее наступило мирное время, и мы вернулись на свою родину, - говорит женщина.

Страдает весь город, но люди продолжают там жить

Анна из Горловки Донецкой области также приехала в Курск 21 февраля во время эвакуации. Сюда женщина прибыла со своими детьми: десятилетним сыном и трехлетней дочерью.

- Горловку обстреливали все восемь лет. Прилеты были постоянные. После 2015 года стало немного спокойнее, однако это была жизнь как в «русской рулетке» - не знаешь, когда, что может произойти. В феврале этого года ситуация обострилась, поэтому мне пришлось уехать, - рассказывает женщина.

Из-за вынужденной эвакуации Анна находится в разлуке со своими родными. В Горловке у нее осталась бабушка, которая не захотела бросать родной дом и хозяйство. Там же остался и супруг, сейчас он участвует в СВО. С ним Анна старается постоянно быть на связи.

Мама и родной брат женщины покинули Донецкую область в марте, сейчас они находятся в Калужской области.

В Горловке у Анны остались бабушка и супруг Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Недавно Анна ненадолго приезжала в родную Горловку. Женщина признается, ей тяжело смотреть на то, что сейчас там происходит:

- Страдает весь город, очень сильные разрушения. Но люди все равно продолжают там жить. Ни под каким предлогом не хотят уезжать.

Как говорит сама Анна, к жизни в Курске она уже привыкла:

- Здесь нам предоставили хорошие условия, выделили места в детском саду и школе, даже дали возможность поработать. Однако для меня самое главное, чтобы в жизни было спокойствие. Мечтаю, чтобы скорее снова наступило мирное время, я увидела своих родных и наконец-то обняла мужа.