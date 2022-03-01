Главные новости Курска на 1 марта 2022 года: гибель курянина-контрактника в Украине, открытие фестиваля фильмов о правах человека и отмена гуляний на Масленицу

Массовые гуляния решили отменить. Официально из-за коронавируса Фото: Светлана ВОЛКОВА

На своей странице в соцсетях губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о гибели во время спецоперации в Украине курянина Андрея Ильина:

"Дорогие куряне! Со скорбью сообщаю о гибели нашего земляка, сержанта контрактной службы Андрея Ильина в ходе военной спецоперации на территории Украины.

Никакие слова не заглушат боль утраты, но хочу, чтобы родители Андрея Николаевича знали, что вырастили настоящего героя. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и скорблю вместе со всеми курянами. Вечная память."

В Курске открылся XXVII международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер».

- Кинофестиваль собирает лучшие фильмы о правах человека в единую программу, что дает кинозрителям уникальную возможность посмотреть и обсудить фильмы, представляющие стандарты и нормы защиты прав человека, - рассказывают в администрации Курска.

Фестиваль будет проходить до 4 марта с учетом всех мер профилактики в условиях 50-процентной заполняемости зала с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Вход по приглашениям. Пригласительные билеты можно получить в кассах центра досуга «Юность», драмтеатра и Курской государственной филармонии.

Справки по телефону 52-98-20.

Глава региона Роман Старовойт сообщил об отмене в этом году массовых мероприятий на Масленицу.

Официально такие меры были приняты из-за роста заболеваемости коронавирусом в Курской области. Губернатор отметил, что это произошло после отмены ограничений.

- Вместе с Роспотребнадзором и медиками приняли решение никаких массовых мероприятий не проводить, — сказал губернатор.

Напомним, в этом году отмечать Масленицу планировали масштабно. Массовые гуляния должны были состояться в Красниково Пристенского района у деревянной водяной мельницы.