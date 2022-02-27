Губернатор Курской области проверит запасы лекарств, продуктов и бензина в регионе

- Хочу сам убедиться в наличии в достаточном количестве товаров первой необходимости, - пояснил Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

27 февраля губернатор Курской области обратился к жителям региона:

"Уважаемые земляки!

Сегодня утром прошло совещание с руководителями администрации области и всеми главами приграничных районов. За ночь происшествий не зафиксировано, обстановка спокойная.

Сегодня в ходе рабочей поездки осмотрю производственные возможности курских хлебопекарей, проверю запасы лекарств на аптечных складах ОАО «Курская фармация», побываю на автозаправках и в распределительном центре торговой сети «Пятёрочка».

Хочу сам убедиться в наличии в достаточном количестве товаров первой необходимости, продуктов питания, бензина и дизельного топлива в Курской области. Меня будут сопровождать коллеги из Федеральной антимонопольной службы, в их компетенцию входит контроль за ценами.

Ночью против нашей страны ввели ряд новых санкций. Западные страны договорились отключить ряд российских банков от системы международных платежей SWIFT. Наше правительство было готово к подобным санкциям. В России для внутрибанковских платежей у нас создана и работает Национальная платежная система «МИР». Также данное ограничение не повлияет на расчеты в магазинах при покупках".

26 февраля губернатор Курской области рекомендовал курянам не закрывать счета в банках:

"В последние два дня многие запаниковали и начали снимать наличность. Инкассаторы перешли в круглосуточный режим работы, пополняя банкоматы. Наличности в самих банках достаточно. Не верьте слухам и фейкам, которые специально распространяют в соцсетях!

Сейчас ажиотаж спадает, но если вы столкнулись с отсутствием наличности в какой-либо точке, пишите конкретные адреса в комментариях на моих страницах в соцсетях — будем реагировать совместно с банками.

Финансовые эксперты рекомендуют не закрывать счета — вы рискуете потерять на этом проценты по вкладам. Спокойно взвесьте все за и против".

Ранее КП сообщала, что по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в регионы, принимающие основной поток беженцев, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР, дополнительно направлены врачи федеральных центров для усиления медицинской службы.

В Курскую область прибыли девять таких специалистов. Это анестезиологи, хирурги, реаниматологи, которые будут оказывать поддержку здравоохранению региона, в том числе в приграничных районах, сказали в администрации области.