Главные новости Курска на 26 февраля 2022 года: обращение губернатора, снятие ковид-ограничений, работа мобильной станции переливания крови

В регионе открываются фуд-корты, QR-коды отменили Фото: Светлана ВОЛКОВА

25 февраля губернатор региона Роман Старовойт обратился к курянам:

- На территории Курской области боевых действий не ведется. Ажиотаж вокруг продуктов питания и топлива утих. Денежных средств в банкоматах достаточно. Если ситуация останется стабильной — дети в приграничных районах пойдут в школы в понедельник, - сообщает Роман Старовойт.

Также губернатор добавил, что на этой неделе в регион было эвакуировано более 1,5 тысячи человек из ДНР и ЛНР. Большинство из них дети, в том числе воспитанники детских домов и школ-интернатов. Госпитализация потребовалась 25 беженцам, пятеро из них — дети. Трое ребят, которые первыми попали в больницу Семашко с коронавирусом, уже выписаны.

Дети-сироты, которые размещены в школах-интернатах, приступили к обучению. Остальные школьники из пунктов временного размещения выйдут на учебу с 28 февраля. Предварительно были проведены родительские собрания и определено в какие школы пойдут дети.

Губернатор заявил, что продолжает свою работу, следит за всей ситуацией и остается на связи.

В Курской области внесли изменения в ряд ковид-ограничений. Решением оперштаба по предупреждению распространения коронавируса с 28 февраля в регионе возобновляется работа детских игровых комнат, детских развлекательных центров, аттракционов в закрытых помещениях, боулинга, спорт-баров.

Начнут работу караоке, зоны питания (фуд-корты) в торговых центрах, снова будут проводить концерты, викторины и другие подобные мероприятия в предприятиях общественного питания.

- Все вышеназванные организации начнут работу при условии 50% заполняемости от общего количества, соблюдении «масочного режима» и требований Роспотребнадзора по обработке поверхностей, дезинфекции помещений, - пояснили в администрации региона.

Также снимают ограничение на работу предприятий общественного питания ночью.

С 1 марта разрешены тренировки для курян 14 лет и старше, посещение фитнес-центров и бассейнов. Школы искусств и народных промыслов, художественные и музыкально-хоровые школы вернутся к очному обучению. В образовательных учреждениях дополнительные общеобразовательные программы возобновляются в традиционном формате. Также завершить дистант рекомендовано в учреждениях среднего профессионального и высшего образования региона.

Ранее губернатором Курской области Романом Старовойтом было принято решение отменить требование предъявлять QR-коды при посещении общественных мест.

Все действующие ограничительные мероприятия, включая запрет на проведение массовых мероприятий, сохраняются до особого распоряжения.

Мобильная станция переливания крови возобновила работу. Пункт находится на Красной площади. Он будет работать 25 и 26 февраля с 9:00 до 13:00.

Записаться на процедуру и получить ответы на интересующие вопросы можно по телефонам в Курске: +7 (4712) 54-93-16, Железногорске +7 (47148) 3-58-12. Линии работают с 8:00 до 15:30.