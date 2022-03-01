Курской промышленности окажут поддержку на региональном уровне

Остро стоит вопрос логистики экспорта и импорта, отметили промышленники Фото: Светлана ВОЛКОВА

Руководители крупнейших курских предприятий 1 марта встретились с губернатором региона Романом Старовойтом. Стороны обсуждали работу промышленности в условиях введения санкций и рекомендации по решению проблем.

- Мы должны выработать комплекс мер по сохранению работы предприятий и стабильному экономическому положению в Курской области. Россия принимает активное участие в международной кооперации, по широкому спектру продукции мы являемся единственными или главенствующими поставщиками на мировой рынок. Полное отключение страны и союзников от глобальной кооперации невозможно. Но ситуация не будет легкой. Важно сохранить рабочие места. Со стороны администрации Курской области заявляю, что мы будем проводниками необходимых решений на федеральный уровень, – сказал глава региона.

О складывающейся социально-экономической ситуации рассказали представители ведущих предприятий. Промышленники рассматривают варианты работы при возникновении сложностей в производстве, сбыте продукции, поставке запчастей и оборудования. Остро стоит вопрос логистики экспорта и импорта. Ведутся переговоры с партнерами, отрабатывается возможность замещения. В некоторых случаях, по словам руководителей компаний, предстоит пересмотреть стратегию развития и переориентироваться на новые рынки. Ряд аспектов будет решаться на уровне Минпромторга.

- Варианты оказания мер поддержки уже готовы предоставить на областном уровне. В том числе льготное заемное финансирование проектов региональным фондом развития промышленности. Планируется разработать антикризисную программу на основе предложений предприятий, - сказали в администрации региона.

Ранее КП сообщала, что губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в телеграм-канале напомнил о создании ОЭЗ «Третий полюс».

Первую такую зону в регионе планируют разместить в Железногорске и в Железногорском районе.