Последние новости Курска на 20 февраля 2022 года: ухудшение погоды, проверки на дорогах, лагеря для беженцев из ДНР

20 февраля в регионе будет гололед и до +6 Фото: Светлана ВОЛКОВА

По прогнозу Курского Гидрометцентра 20 февраля в регионе будет облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица. Ветер юго-западный 8-13, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Накануне инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Курской области промониторили ледовую обстановку на реке Сейм в районе пляжа Олимпиец.

Это место было выбрано неслучайно. С колебаниями температуры воздуха лед здесь очень быстро становится рыхлым и небезопасным, особенно в зарослях и около моста.

- Мы встретили очень много рыбаков, - говорит старший инспектор ГИМС Главного управления Геннадий Алябьев, - напомнили им о правилах безопасного поведения на воде. – Печально, что, на несмотря на постоянную профилактическую работу с нашей стороны, любители рыбной ловли пренебрегают правилами безопасности и выходят на лед без спасжилетов и первичных средств спасения.

Толщина льда составляет 30-40 сантиметров, но он очень непрочный и представляет реальную угрозу.

20 февраля в регионе пройдут сплошные проверки водителей на трезвость.

Управление ГИБДД напоминает, что за вождение в нетрезвом виде грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность — максимальный срок два года колонии.

Автоинспекторы просят курян не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной части УМВД России по Курской области – 02, с мобильного телефона – 102; телефоны дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Курская область готова принять до полутора тысяч беженцев из ДНР и ЛНР и предоставить все, что необходимо для их комфортного и безопасного размещения в оздоровительных лагерях и санаторных учреждениях, сообщили в администрации региона.

- Этот вопрос находится на особом контроле губернатора и Администрации региона и будет корректироваться по мере развития ситуации, - добавили в Доме Советов.