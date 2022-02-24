«Устойчивое развитие как стратегический приоритет»

Выручка достигла 10 604 млн долл., увеличившись на 65,4% по сравнению с 2020 годом Фото: предоставлено пресс-службой

24 февраля Металлоинвест объявил аудированные финансовые результаты по МСФО за 2021 год.

По словам Генерального директора Компании «Металлоинвест» Назима Эфендиева, 2021 год стал знаковым сразу по нескольким причинам:

- В 2021 году Металлоинвест отметил свое 15-летие, став за этот период глобальным лидером по запасам железной руды, первым в мире по выпуску товарного горячебрикетированного железа, вторым в мире производителем окатышей.

Финансовый год завершен с рекордным за всю историю Компании показателем EBITDA – 5,75 млрд долл., долговая нагрузка снижена до уровня 0,45х, три международных агентства повысили кредитный рейтинг Компании до инвестиционного уровня.

Значительный объем капитальных затрат в размере 870 млн долл. по итогам 2021 года и подписание двух соглашений на строительство новых комплексов по производству ГБЖ будут способствовать дальнейшему укреплению позиций Компании, как ведущего поставщика высококачественной продукции для «зеленой» металлургии.

Устойчивое развитие является нашим стратегическим приоритетом. За отчетный период были улучшены ESG-рейтинги Компании, получена высокая оценка в дебютном для нас рейтинге CDP. Создание Комитета по устойчивому развитию при Совете директоров с участием новых независимых членов позволит нам продолжить совершенствоваться в этой сфере.

Мы высоко ценим профессионализм и знания наших сотрудников и реализуем комплекс мер, направленных на повышение оплаты труда и внедрение передовых практик в области промышленной безопасности на производственных площадках.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 2021 года

• Выручка достигла 10 604 млн долл., увеличившись на 65,4% по сравнению с 2020 г. на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке железорудной и металлургической продукции. Доля российского рынка в выручке увеличилась до 39,3% (36,5% в 2020 г.).

• EBITDA составила 5 754 млн долл. (рост в 2,3 раза г/г), рентабельность по EBITDA составила 54,3% (+15,7 п.п. г/г).

• Чистая прибыль достигла 4 116 млн долл., рост в 3,1 раза относительно 2020 г.

• Чистый долг на 31 декабря 2021 г. составил 2 600 млн долл., снизившись на 19,7% по сравнению с величиной на 31 декабря 2020 г.

• Соотношение Чистого долга / EBITDA составило 0,45x против 1,31x на 31 декабря 2020 г.

• Капитальные затраты достигли 873 млн долл., что на 75,8% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

КЛЮЧЕВЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ

Операционная деятельность и проекты развития

• Объем производства железной руды составил 40,8 млн тонн, рост на 0,8% относительно 2020 г.

• Выпуск окатышей вырос на 3,4% и составил 28,5 млн тонн.

• Объем производства ГБЖ/ПВЖ остался на уровне 2020 года (-0,6%).

• В феврале 2021 г. Михайловский ГБЖ (45% принадлежит МГОКу ) выбрал Primetals и Midrex для строительства одного из крупнейших в мире заводов по производству ГБЖ. Проектная мощность составит 2,08 млн тонн ГБЖ в год, запуск производства намечен на 1П 2024.

• В октябре 2021 г. Металлоинвест подписал контракт на поставку оборудования для нового комплекса по производству ГБЖ на ЛГОКе (ЦГБЖ-4). Проектная мощность составит 2,08 млн тонн ГБЖ в год, запуск намечен на первый квартал 2025 года.

• В 2021 г. Компания стала мировым лидером по запасам железной руды при оценке в 15,4 млрд тонн, выполненной в соответствии с международными стандартами JORC 2012.

Финансовая деятельность

• Состоялось полное досрочное погашение рублевых облигаций серий БО–02 и БО–08 на общую сумму 15 млрд руб.

• Компания рефинансировала кредитные линии предэкспортного финансирования PXF-2017 и PXF-2018 за счет привлечения нового PXF-2021 на сумму 350 млн долл.

• Повышен кредитный рейтинг Компании от международных агентств Fitch (“BBB-”, стабильный прогноз), S&P (“BBB-”, стабильный прогноз) и Moody’s (“Baa3”, стабильный прогноз). Российское рейтинговое агентство АКРА повысило прогноз по кредитному рейтингу Компании со стабильного до позитивного и подтвердило рейтинг на уровне “AA+(RU)”.

• Состоялось досрочное рефинансирование долга за счет нового выпуска 7-летних Еврооблигаций на сумму 650 млн долл. по рекордно низкой ставке 3,375%.

Устойчивое развитие

• Принято решение об избрании двух новых независимых директоров и создании Комитета по устойчивому развитию при Совете директоров с их участием.

• Компания улучшила позиции по текущим ESG-рейтингам (EcoVadis, ISS ESG, S&P Global CSA и Sustainalytics) и получила оценку на уровне «В-» в рейтинге CDP Climate Change за 2021 г., что является лучшим результатом для дебютной оценки среди российских компаний черной металлургии.

• Представлены итоги первого ESG-рейтинга поставщиков, организованного Компанией.

• Компания присоединилась к Национальному ESG-Альянсу.