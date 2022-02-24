Онкология - не приговор!

Фото: Архив «КП»/Юлия Пыхалова

Ежегодно в феврале в мире отмечается День борьбы с раковыми заболеваниями. Привлечь внимание общественности к глобальной проблеме, повысить осведомленность о заболевании, о предотвращении, выявлении и лечении рака - цель данного мероприя-тия.

Для населения обычно слово «рак» считается страшным диагнозом, который звучит как приговор. К счастью, медицина идет вперед. На воп-рос, который волнует практически всех: «Возможно ли снизить риск многих видов рака, если вести здоровый образ жизни и соблюдать некоторые меры предосторожности?» - ответил кандидат медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой онкологии ФГБОУ ВО КГМУ Владимир Владимирович Хвостовой.

- Вначале назову цифры. Общеизвестный факт: возникновение до 40% злокачественных новообразований можно было бы предотвратить с помощью изменения образа жизни. Цифра серьезная. Особенно если учесть, что по количеству состоящих на учете онкологических больных Курская область находится на общероссийском уровне. В регионе ежегодно регистрируется более 5 тысяч вновь выявленных случаев. Темп прироста заболеваемости в сравнении с 2020 годом все еще остается высоким и составил плюс три процента.

Ведущими локализациями в структуре смертности в 2021 году явились рак легкого, желудка, молочной и предстательной железы, рак ободочной и прямой кишки, которые в совокупности составили 46,0%. То есть практически половину всей смертности от онкозаболеваний.

Возможна ли профилактика рака? Современная медицина настроена достаточно оптимистично. Давайте посчитаем. Перестроив рацион питания, соблюдая нужный режим двигательной активности и придерживаясь принципов здорового образа жизни, можно на одну треть снизить смертность от рака.

Отказ от курения дает дополнительный выигрыш в виде 30%, от злоупотребления алкоголем - еще 4%. Таким образом, одна только модификация образа жизни позволяет уменьшить смертность от рака более чем на 60%. Этот постулат лег в основу всех национальных профилактических противораковых программ.

Первое место в этиологии хронических заболеваний занимает курение (30 процентов всех онкологических заболеваний). Свыше 90% всех случаев рака легкого у мужчин и 78% у женщин связаны с ним. Более 40% заболеваний раком гортани, ротовой полости, пищевода, мочевого пузыря также ассоциированы с курением.

Казалось бы, подвержен человек вредной привычке, ну что ж, это его личный выбор. К сожалению, в действительности все гораздо серьезнее. Опасности подвергаются не только сами курильщики. Пассивное курение приносит вред окружающим. И даже если сама женщина не курит, риск возникновения у нее рака легкого выше на 20 - 30%, чем у женщины, в семье которой нет курящих мужчин.

Рекомендации просты: откажитесь от пагубной привычки. А какая экономия средств, которые можно потратить на что-то полезное!?

Если у вас не хватает силы воли, то хотя бы постарайтесь не курить в присутствии других. Подумайте про Ваших детей и некурящих родных. Ответьте самому себе: готовы рисковать здоровьем и жизнью близких людей ради сомнительного удовольствия?

Целый ряд различных типов рака связывают с ожирением. В последние годы по всей стране и в Курской области тоже появилось много точек быстрого питания, которые ведут к быстрому набору веса. Избегайте фастфуда. Трансжиры, сомнительные пищевые добавки, жарящиеся в одном и том же масле. Все эти вредные продукты - канцерогены. Обходить стороной точки быстрого питания - один из лучших видов профилактики рака.

Существует множество рекомендаций на тему, как правильно питаться, чтобы похудеть и как удержать свой вес на здоровом уровне. Прислушайтесь к советам специалистов.

Еще одна вредная привычка - пристрастие к алкоголю. Спору нет, в разумных количествах и по хорошему поводу алкогольный напиток можно себе позволить, например, бокал хорошего сухого вина. Но во всем нужна мера. Специалисты Международного агентства по изучению рака пришли к выводу, что алкогольные напитки также являются канцерогенным фактором. Существуют дозозависимые отношения между потреблением алкоголя и риском рака ротовой полости, гортани, пищевода, желудка, печени, поджелудочной и молочной желез.

Чем заменить вредные привычки - курение, неправильное питание, чрезмерное употребление алкоголя? Рецепт проверен годами: здоровый активный образ жизни. Ваше здоровье - в ваших руках.

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» комитета здравоохранения Курской области.