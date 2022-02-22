В наставники студентов берут наиболее опытных работников Михайловского ГОКа Фото: предоставлено пресс-службой

Более 160 студентов четвертого курса Железногорского горно-металлургического и Железногорского политехнического колледжей сейчас проходят практику на Михайловском ГОКе им. А.В.Варичева (предприятие компании «Металлоинвест»). проходят производственную практику.

Обучение займет четыре месяца. Будущие специалисты в области обогащения полезных ископаемых, металлургии, горной промышленности и машиностроения познакомятся с технологией производства на комбинате.

В наставники студентов берут наиболее опытных работников Михайловского ГОКа.

Например, дробильщик Роман Виноходов работает на МГОКе уже 19 лет. Он когда-то тоже учился у профессионалов комбината, а теперь передает свой опыт молодым.

Роман рассказал, как проходит практика на предприятии:

- Первый «урок» – по правилам охраны труда и промышленной безопасности. Затем знакомим ребят с производством и вовлекаем в работу. Студенты обслуживают оборудование, ответственность очень большая.

Настоящие профессионалы вырастают только из целеустремленных людей, которые искренне хотят освоить специальность, считает наставник.

Так, студентку ЖГМК Анну Петрову по итогам производственной практики уже приняли на работу в управление технического контроля комбината.

- Обогатителем я стала по совету отца, - рассказала Анна. - Он много рассказывал о производстве и технологиях, о социальных программах комбината.

Анна трудится контролером продукции обогащения.

- Мне нравится готовить пробы концентрата: понимаю, что этот серый «песок» в будущем станет металлом, из которого построят мосты, машины и многое другое, важное и нужное людям, - говорит девушка.