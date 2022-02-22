На МГОКе вступил в строй электровоз имени машиниста Михаила Мироновича

Машина успешно прошла тест-драйв Фото: предоставлено пресс-службой

Традиция присваивать имена ветеранов комбината современной технике, которая поступает на Михайловский ГОК им. А. В. Варичева, продолжается. Так, в феврале на комбинате приступил к работе новый тяговый агрегат серии НП1 производства Новочеркасского электровозостроительного завода. Этот электровоз носит имя машиниста-железнодорожника Михаила Мироновича, который в далеких 60-х в числе горняков-первопроходцев начинал разработку Михайловского месторождения.

Новая техника поступила на Михайловский ГОК в рамках программы Металлоинвеста по модернизации и повышению эффективности горнотранспортного комплекса. Тяговый агрегат в составе поезда из десяти думпкаров перевозит горную массу из карьера на фабрику. А технические особенности электровоза серии НП1 позволяют в летом добавить к железнодорожному составу еще один думпкар для увеличения производительности.

По словам главного инженера управления железнодорожного транспорта МГОКа Юрия Шмойлова, для работников и ветеранов Михайловского ГОКа это особенная машина:

- Михаил Миронович и его товарищи строили пути, осваивали технику. Этот локомотив станет не только памятью о трудовом подвиге легендарного первопроходца, но и отличной мотивацией для железнодорожников на достижение высоких результатов

С фронта – в кабину тепловоза

Миронович был одним из первых машинистов, которые приехали на Михайловский рудник. Об этой профессии он мечтал с детства, хотел пойти по стопам своего дяди, который не раз брал маленького племянника с собой в дорогу. Но планы Михаила нарушила война.

В 1944-м он ушел на фронт. Служил автоматчиком. Получил ранение. Прошел Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, а победу встретил под Прагой. Затем участвовал в борьбе с бендеровскими формированиями. Только в 1950 году Михаил Владимирович мобилизовался. Появилась возможность завершить учебу и получить, наконец, профессию железнодорожника.

Свою карьеру в качестве машиниста тепловоза он начал в Иркутской области, где и проработал десяток лет, постоянно совершенствуя на практике профессиональные навыки.

А в 1961 году вместе с женой и двумя сыновьями Миронович приехал в строящийся город горняков Железногорск. В карьере железорудного комбината тогда только начали осваивать железнодорожный транспорт. Михаил Миронович и его коллеги проводили подготовку тепловозов, проверяли механизмы, прокладывали железнодорожные пути.

В историю МГОКа Михаил Владимирович вошел как машинист, который вывез 18 сентября 1961 года первый состав вскрышных пород и первый состав с богатой рудой из карьера в октябре 1967 года. На Михайловском ГОКе Миронович проработал вплоть до середины 90-х, более 30 лет.

Боевой и трудовой путь М.В.Мироновича отмечен высокими наградами: Орденом Славы 3-й степени, Орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», медалями победителя соцсоревнований.

Передавая «штурвал» молодым

На героев-первопроходцев равняются новые поколения горняков. Умение работать с полной самоотдачей, преданность своему делу свойственны молодым сотрудникам комбината. Один из них – машинист тягового агрегата Сергей Афанасов, которому доверено теперь управлять новым электровозом имени Михаила Мироновича.

Техника эта Сергею хорошо знакома, до этого он несколько лет проработал на аналогичном электровозе. За один рейс локомотивосостав перевозит более тысячи тонн горной массы. О таких мощностях в далекие 60-е можно было только мечтать.

- Если сейчас мы тянем десять вагонов-самосвалов, то тогда можно было бы три-четыре таких осилить! – говорит Сергей. - По времени один рейс занимает у нас три, три с половиной часа. За смену получается съездить до четырех раз. Выходит, вывозим руды около четырех тысяч тонн.

Маршрутом руководит диспетчер. В карьере стоят перегрузочные пункты с экскаваторами, к ним подходят железнодорожные составы, загружаются рудой и везут сырье на фабрику, там выгружают, и снова - в карьер.

Дорасти до машиниста

Сергей признается, что когда после школы пришел поступать в Железногорский политехнический колледж, точно не знал, какая из специальностей придется ему по душе:

- В приемной комиссии посоветовали специальность помощника машиниста тягового агрегата.

После окончания учебы отслужил в армии. И в 2012 году, вернувшись домой, решил устроиться на Михайловский ГОК слесарем по ремонту подвижного состава. Но оказалось, что это не так просто.

- Не сразу удалось пройти конкурс, из 10-12 претендентов только троих брали. Нужно было показать хорошие теоретические знания, - вспоминает Сергей.

Проработав слесарем чуть более двух лет и освоив на практике все азы, Афанасов наконец получил заветную переводную в помощники машиниста тягового агрегата.

Сергей Афанасов гордится, что предоставилась возможность работать на именной машине Фото: предоставлено пресс-службой

За это время Сергей успел не только втянуться в работу, но и полюбить ее. И через полтора года пошел учиться уже на машиниста.

- На комбинате большое внимание уделяют карьерному росту специалистов. В зависимости от уровня подготовки нужно определенное время проработать помощником машиниста. В моем случае этот срок – два года. Плюс обучение шло полгода. Как только сдал экзамены, с 1 июня 2016 года начал трудиться машинистом, - рассказывает железнодорожник.

Тест-драйв новой машины

Сейчас под руководством Сергея Ивановича - четыре бригады по два человека в каждой (машинист и помощник).

Перед запуском в работу нового электровоза имени Михаила Мироновича бригада Афанасова протестировала его в карьере рудоуправления :

- Тест-драйв прошла машина на все сто процентов. Выбрали уклон, горку, прицепили груз, протащили его, все нормально!

- Если руководство решило доверить нам этот тяговый агрегат, то оно уверено, что мы не подкачаем, оправдаем доверие, - считает Сергей.

Меняется техника, прогресс идет вперед. Но человеческий фактор в виде ответственности, профессионализма, сплоченности трудового коллектива не заменить. Так лучшие традиции горняков передаются из поколения в поколение.