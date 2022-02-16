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Общество16 февраля 2022 11:57

Курянину, вернувшему домой потерявшегося ребенка, вручили благодарность

Водитель пригородной маршруткм Андрей Асеев заметил школьника на обочине дороги
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Андрея поблагодарили прямо на маршруте

Андрея поблагодарили прямо на маршруте

Фото: УМВД России по Курской области.

В прошлом году в Курске полиция разыскивала 49 несовершеннолетних. При различных обстоятельствах дети потеряли контакт с родителями или ушли из дома. К счастью, во всех случаях поиски завершались успешно и детей удавалось разыскать. С начала 2022 года в областном центре пропали уже четыре ребенка. Все они также найдены и невредимыми вернулись домой.

В одном из случаев в Сеймский отдел полиции Курска поступило заявление о пропаже девятилетнего мальчика. Родители сообщили, что он ушел из дома в неизвестном направлении. Все попытки найти ребенка самостоятельно не дали результатов, и они обратились в полицию.

Около 200 стражей порядка и волонтеров подключились к поискам, когда уже стемнело. В Курске проверили все адреса, куда мог отправиться школьник. Но, как выяснилось в дальнейшем, к этому времени ребенок уже покинул город, решив отправиться пешком к бабушке, которая живет в Солнцевском районе.

Данные о результатах поисков в режиме онлайн анализировало руководство полиции. К мероприятиям подключалось все больше личного состава полицейских подразделений.

Неожиданно, около десяти часов вечера мальчика привез домой водитель пригородного маршрутного такси. Ребенка он встретил на обочине трассы в Курском районе почти за 20 километров от дома. Школьник был напуган, плакал и рассказал, что заблудился.

Водитель решил, что ребенку опасно оставаться одному на улице ночью. Он узнал у мальчика, где тот живет, и привез его домой.

Начальник УМВД России по Курской области генерал-майор полиции Виктор Косарев поощрил курянина Андрея Асеева, благодаря бдительности и неравнодушию которого ребенок невредимым вернулся домой.

Благодарность водителю, показавшему пример активной гражданской позиции, вручил руководитель кадрового подразделения УМВД России по Курску Сергей Борисенков прямо на маршруте, на глазах пассажиров автобуса.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ