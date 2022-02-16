Курянину, вернувшему домой потерявшегося ребенка, вручили благодарность

Андрея поблагодарили прямо на маршруте Фото: УМВД России по Курской области.

В прошлом году в Курске полиция разыскивала 49 несовершеннолетних. При различных обстоятельствах дети потеряли контакт с родителями или ушли из дома. К счастью, во всех случаях поиски завершались успешно и детей удавалось разыскать. С начала 2022 года в областном центре пропали уже четыре ребенка. Все они также найдены и невредимыми вернулись домой.

В одном из случаев в Сеймский отдел полиции Курска поступило заявление о пропаже девятилетнего мальчика. Родители сообщили, что он ушел из дома в неизвестном направлении. Все попытки найти ребенка самостоятельно не дали результатов, и они обратились в полицию.

Около 200 стражей порядка и волонтеров подключились к поискам, когда уже стемнело. В Курске проверили все адреса, куда мог отправиться школьник. Но, как выяснилось в дальнейшем, к этому времени ребенок уже покинул город, решив отправиться пешком к бабушке, которая живет в Солнцевском районе.

Данные о результатах поисков в режиме онлайн анализировало руководство полиции. К мероприятиям подключалось все больше личного состава полицейских подразделений.

Неожиданно, около десяти часов вечера мальчика привез домой водитель пригородного маршрутного такси. Ребенка он встретил на обочине трассы в Курском районе почти за 20 километров от дома. Школьник был напуган, плакал и рассказал, что заблудился.

Водитель решил, что ребенку опасно оставаться одному на улице ночью. Он узнал у мальчика, где тот живет, и привез его домой.

Начальник УМВД России по Курской области генерал-майор полиции Виктор Косарев поощрил курянина Андрея Асеева, благодаря бдительности и неравнодушию которого ребенок невредимым вернулся домой.

Благодарность водителю, показавшему пример активной гражданской позиции, вручил руководитель кадрового подразделения УМВД России по Курску Сергей Борисенков прямо на маршруте, на глазах пассажиров автобуса.