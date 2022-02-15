Последние новости Курска на 15 февраля 2022 года: Парк птиц сохранят, посещаемость детсадов и школ, модернизация здравоохранения

Вместо дистанционных больничных курянам предлагают приходить в "красную зону" Фото: Светлана ВОЛКОВА

Парк птиц в Курчатове, созданный местным жителем, будет сохранен, пообещали в администрации региона.

- В нем содержится более 200 пернатых. В связи с наступившим периодом размножения птиц парк временно закрыт для посетителей. Открыть его планируют в апреле, завершив к этому времени оформление лицензии. Для этого необходимо выполнить ряд требований, в том числе создать ветеринарный пункт и взять на работу ветеринара, оборудовать в соответствии с правилами вольеры и системы водоснабжения и водоотведения, оформить передачу птиц от физического лица в дар муниципальному учреждению, - сказали в Доме Советов.

Подготовить документацию для получения лицензии помогут специалисты регионального комитета природных ресурсов, управлений ветеринарии Курской области и Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Завершить все мероприятия и направить комплект документов для получения лицензии планируется срок до 1 апреля 2022 года. Выдача лицензии осуществляется в течение 15 дней.

На оперативном совещании глава Курска Игорь Куцак доложил о том, что на 14 февраля день посещаемость детских садов составляет 47%, школ - 82%.

Ранее КП сообщала, что с 21 февраля ученики курских школ вернутся к учебе в очном режиме.

На этой недели состоится заседание оперштаба, где примут официальное решение по этому вопросу. Также на заседании примут решение касаемо вузов.

Напомним, из-за увеличения роста заболеваемости коронавирусом в регионе с 7 февраля курские школы перешли на «дистанционку». На таком формате обучения находятся все классы, кроме 9 и 11.

В 2022 году более 1 млрд рублей планируют направить на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения в Курской области.

- У нас масштабные планы на этот год. Отремонтируем три поликлиники в районных больницах – Конышевской, Медвенской и Советской, и три в Курске – поликлиники №6, 3 и 5. Из федерального бюджета нам направят более 650 млн рублей в этом году, из регионального будет выделено еще около 400 млн рублей, – заявил вице-губернатор Андрей Белостоцкий.

Помимо этого, в 2022 году региональный комитет здравоохранения планирует закупить 19 автомобилей высокой проходимости для районных больниц, а также возвести 27 новых ФАПов и два офиса врача общей практики.

Вызвать врача на дом, позвонив на единый номер 122, теперь могут все жители Курской области. Оставить заявку можно ежедневно, включая выходные, с 8:00 до 13:00.

- С 12 февраля контакт-центр «122» принимает звонки и в выходные дни. За субботу и воскресенье поступило около 500 обращений с просьбами вызвать врача. Такая нагрузка ранее приходилась на первые дни недели. Принимая звонки ежедневно, мы смогли обработать большее количество обращений, снизить нагрузку и на операторов центра, и на регистратуры поликлиник. Информация об оформленных вызовах через службу «122» направлена в поликлиники, – рассказал председатель областного комитета цифрового развития и связи Александр Зотов.

За прошедшую неделю почти вдвое увеличено количество операторов контакт-центра. 14 февраля в смену выходит до 40 человек. Усовершенствованы технические возможности службы: сейчас на линии могут одновременно находиться 83 оператора. Проходят обучение 60 волонтеров. Организована функция обратного дозвона, она позволила исключить возможность неполучения услуги при обращении в службу «122».

Между тем, открыть дистанционный больничный удается пока не всем курянам. В качестве "альтернативы" в некоторых поликлиниках Курска пациентам предлагают прийти в "красную зону", где очереди меньше.