В Курске чиновники утвердили правила для граффити

Для "легальных" художников ограничили не только тематику, но и сроки выполнения работ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В администрации Курска подписали постановление, в котором закрепили правила нанесения граффити в городе.

По документу, рисовать граффити можно только на темы исторических событий, науки, спорта, искусства. Также допускаются изображения, популяризирующие выдающихся личностей. В произведениях не должно быть призывов к насилию и жестокости, порнографии, бранных слов, оскорблений «в отношении пола, расы, национальности, профессии», изображений табака, взрывчатки и наркотиков. Художникам также воспрещаются сюжеты, «подрывающие доверие несовершеннолетних к родителям и воспитателям» и показывающие детей в «опасных ситуациях».

Перед тем как начать работу, художник должен согласовать дизайн-проект с комитетом архитектуры и градостроительства Курска. Срок рассмотрения заявления - до 30 рабочих дней со дня его регистрации. Затем в срок не позднее двух рабочих дней решение о согласовании дизайн-проекта направят в городской комитет ЖКХ.

Документ ограничивает и сроки выполнения граффити. Он зависит от размера рисунка.

- На рисунок площадью до 500 квадратных метров дается одна неделя, до тысячи квадратных метров - две недели, более тысячи — 28 дней, - сказали в мэрии.