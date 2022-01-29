В Курске задержали подозреваемых в краже драгоценностей почти на 160 миллионов рублей

Преступники забрались в магазин через подвал Фото: УМВД России по Курской области.

В Курске задержали подозреваемых в краже драгоценностей из ювелирного магазина на сумму почти в 160 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЧП произошло в магазине "Смоленские бриллианты" шесть лет назад. Однако задержать подозреваемых удалось только сейчас.

Ювелирный расположен на первом этаже многоэтажного жилого дома.

- Воры попали внутрь магазина через подвал жилого дома, откуда они пробили пол в ювелирном, - рассказали в полиции. - Преступники забрали сейф с драгоценностями и часть изделий, которые были выставлены в витринах.

Часть украшений забрали с витрин Фото: УМВД России по Курской области.

Следственное управление УМВД России по Курской области возбудило уголовное дело по признакам статьи 158 "Кража". Подозреваемые уже были судимы за аналогичные преступления.

- Они были хорошо подготовлены и почти не оставили следов, - рассказали в полиции.

Когда оперативники пришли домой к одному из подозреваемых, его жена сказала, что мужа дома нет. Но полицейские были уверены в обратном. Они стали простукивать стены и обнаружили в одной из них закрытую перегородкой неприметную нишу. Там прятался подозреваемый. Потом задержали его подельника.

Часть ювелирки удалось изъять, ее направили на экспертизу.