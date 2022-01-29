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Происшествия29 января 2022 14:01

В Курске задержали подозреваемых в краже драгоценностей почти на 160 миллионов рублей

Шесть лет назад они унесли сейф и часть изделий с витрины, пробив дыру в полу ювелирного магазина
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Преступники забрались в магазин через подвал

Преступники забрались в магазин через подвал

Фото: УМВД России по Курской области.

В Курске задержали подозреваемых в краже драгоценностей из ювелирного магазина на сумму почти в 160 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЧП произошло в магазине "Смоленские бриллианты" шесть лет назад. Однако задержать подозреваемых удалось только сейчас.

Ювелирный расположен на первом этаже многоэтажного жилого дома.

- Воры попали внутрь магазина через подвал жилого дома, откуда они пробили пол в ювелирном, - рассказали в полиции. - Преступники забрали сейф с драгоценностями и часть изделий, которые были выставлены в витринах.

Часть украшений забрали с витрин

Часть украшений забрали с витрин

Фото: УМВД России по Курской области.

Следственное управление УМВД России по Курской области возбудило уголовное дело по признакам статьи 158 "Кража". Подозреваемые уже были судимы за аналогичные преступления.

- Они были хорошо подготовлены и почти не оставили следов, - рассказали в полиции.

Когда оперативники пришли домой к одному из подозреваемых, его жена сказала, что мужа дома нет. Но полицейские были уверены в обратном. Они стали простукивать стены и обнаружили в одной из них закрытую перегородкой неприметную нишу. Там прятался подозреваемый. Потом задержали его подельника.

Часть ювелирки удалось изъять, ее направили на экспертизу.

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