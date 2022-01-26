Историю отношений автора «Зимней вишни» с актрисой Надеждой Репиной воссоздали в Курске

Кадр из фильма "Зимняя вишня" Фото: из открытых источников

В минувшем году исполнилось 80 лет со дня рождения актера, режиссера, народного артиста РСФСР Виталия Соломина, на счету которого около сотни ролей в кино, в том числе роль Вадима Дашкова, героя «звездной» советской мелодрамы «Зимняя вишня».

Любовная интрига, длиной в 14 лет

В этом же году российский кинематограф отметил 85-летие сценариста этой картины, известного кинодраматурга Владимира Валуцкого. За более чем полувековую творческую биографию он написал сценарии к таким любимым всеми картинам, как «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Мери Поппинс, до свидания», «Человек из черной Волги», «Чужие здесь не ходят», «Благословите женщину», «Адмирал».

Не многие знают, что история, рассказанная Валуцким в «Зимней вишне», на самом деле автобиографична. Хотя сам драматург в своих многочисленных интервью говорил, что "история выдумана от начала до конца".

И все же описанные события происходили в жизни самого Владимира Валуцкого, хотя долгие годы считалось, что сюжет фильма - выдумка.

Валуцкий и Репина впервые встретились в Ялте на съемках Фото: из открытых источников

Однако, как оказалось, в основу сюжета положены взаимоотношения драматурга Владимира Валуцкого и актрисы Надежды Репиной. По крайней мере, так считает сама артистка. «Роман на стороне» тянулся долгие годы, точнее – целых 14 лет. Они впервые встретились в начале 70-х в Ялте, на съемках мюзикла «Звезда экрана» и с тех пор продолжали свои отношения долгие годы.

Несмотря на это, Валуцкий был всю жизнь счастливо женат на «звезде» советского кино, актрисе Алле Демидовой. С Демидовой в браке он прожил более полувека.

Из воспоминаний "реконструировали" диалог

Сотрудники Курского областного кинофонда попытались восстановить по документальным материалам историю отношений кинодраматурга Владимира Валуцкого и актрисы Надежды Репиной, которая и легла в основу сюжета «Зимней вишни».

Так появился импровизированный диалог на основе воспоминаний влюбленных.

Текст от лица Владимира Валуцкого читает звукорежиссер Александр Страхов, от лица актрисы Надежды Репиной – редактор по репертуару Оксана Саницкая.

Александр Страхов рассказал «КП», как удалось воссоздать диалог:

- Я искал материал для подкаста, гуглил фильмы-юбиляры, актеров-юбиляров. Сначала обратил внимание на Соломина, стал смотреть фильмографию, и тут вспомнилась «Зимняя вишня». Узнал, что актриса Надежда Репина написала книгу про историю своих отношений с Валуцким - "Все к лучшему. История любви, которая легла в основу фильма "Зимняя вишня". Нашел это издание, интервью, которые она давала уже после смерти драматурга «Зимней вишни». Начал писать, и это как-то само собой сложилось в форму диалога.

Отношения драматурга и актрисы легли в основу культового советского фильма

- Насколько вообще достоверен этот диалог, в нем звучат прямо-таки цитаты из книги Репиной, по ее воспоминаниям?

- Местами брал именно цитаты. А что-то описательное – это уже авторский текст.

Александр Страхов воссоздал диалог Валуцкого и Репиной на основе воспоминаний актрисы Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Фильм «Зимняя вишня» - одна из знаковых, культовых картин советского времени… В нем очень эмоционально показана «типичная» жизнь.

- Для меня эта картина связана с воспоминаниями детства, юности. Я осознанно его посмотрел, когда мне было лет 14-15. Фильм понравился, поразила игра актеров. Что называется, запал в душу. Ну и сама история взаимоотношений тоже интересная. Хотя я сам по себе домостроевец, поэтому немного по-человечески неприятная.