В Курске выросла плата за детсад

Стоимость посещения детсада повысили из-за подорожания продуктов Фото: Светлана ВОЛКОВА

О размере родительской платы за посещение дошкольных образовательных учреждений и порядке ее формирования рассказал председатель комитета образования Курска Сергей Белкин.

В марте 2020 года Постановлением Администрации Курской области был утвержден размер родительской платы за пребывание ребенка в детском саду в Курске - 135 рублей в день. Но в связи с ограничительными мероприятиями, направленными на нераспространение коронавирусной инфекции до 1 октября 2020 года родительская плата взималась в размере 120 рублей, и только с октября позапрошлого года она составила оговоренную Постановлением сумму 135 рублей.

- Основаная задача - обеспечить детям полноценное сбалансированное питание, - пояснил Сергей Белкин. - Сделать его разнообразным и качественным за прежнюю сумму не представлялось возможным: возникла необходимость увеличить родительскую плату до 160 рублей в день с 1 января 2022 года.

Питание в дошкольных учреждениях организовано в соответствии с примерным меню, согласованным с Роспотребнадзором. Обычно оно рассчитано на две недели и учитывает все потребности ребенка. При 12-часовом пребывании детей организуется четырех-пяти-разовое питание - между завтраком и обедом возможна организация второго завтрака, сказали в мэрии.

От родительской платы освобождаются:

- родители или законные представители детей-инвалидов,

- лица, являющиеся законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

- родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией,

- малоимущие семьи, чьи дети посещают группы социальной поддержки в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Курска.

Учитывая оплату не в полном объеме за пребывание в детском саду детей этих категорий родителей, бюджет города выделяет деньги для их содержания. Кроме этого, родительская плата не взимается за дни непосещения ребенком учреждения, если ребенок болеет, проходит санаторно-курортное лечение, находится на карантине; один из родителей находится в отпуске (не более 30 дней в год), летом с 1 июня по 31 августа сроком до 75 дней. Также родители не платят за детсад, когда его работа приостановлена в связи с ремонтными и (или) аварийными работами.

- Курск – один из немногих городов России, где родительская плата не взимается за непосещение ребенком сада в течение более чем ста дней. И это без учета дней, когда ребенок болел и в сад представлены соответствующие документы, - сказал Сергей Белкин.

Родителям (законным представителям) детей, посещающих детские сады, выплачивается компенсация:

- на первого ребенка - в размере 20% среднего размера родительской платы;

- на второго ребенка - в размере 50% среднего размера родительской платы;

- на третьего и последующих детей - в размере 70% среднего размера родительской платы.