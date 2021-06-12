Председатель Курского РО политической партии Справедливая Россия "3а Правду" Г.А.Баев поздравляет с ДНЕМ РОССИИ!

.

Уважаемые земляки! Дорогие куряне!

Примите самые искренние поздравления с важнейшим государственным праздником – Днем России! Мы живем в удивительном государстве, богатом ратными и трудовыми подвигами. Нас укрепляют многовековые примеры мужества и отваги, милосердия и истинного самопожертвования, смелости и бескомпромиссности. Каждый день нашей богатой летописи пронизан стремлением к миру, процветанию и стабильности. Наша страна сильная и сплоченная.

Страна огромного потенциала, в основе которого твердость убеждений, вера и ответственность каждого гражданина. Продолжая объединять общие усилия, мы можем добиться укрепления всех государственных позиций. Россия всегда будет крепкой и независимой державой. Нас объединяет любовь и преданность Отечеству. Они начинаются с сердечной теплоты к малой родине. Куряне – люди с особым характером, люди твердых убеждений и обостренным чувством справедливости. Мы из тех, кто не силой, а твердой позицией будет отстаивать права на уютный и исторически традиционный уклад родного края.

.

Мы из тех, кто крепко дорожит землей и зелеными просторами. Мы из тех, кто открыты к прогрессу – обдуманному и оправданному. Мы гордимся своей малой родиной и хотим гордиться еще больше. Сила – в каждом человеке! Еще большая сила – в правде и справедливости наших убеждений и действий! В День России желаю вам, дорогие земляки, укрепления позиций во всех сферах жизни! Крепчайшего здоровья, успехов в учебе и труде, оптимизма и уверенности!

С Днем России!

Председатель Курского регионального отделения политической партии

Справедливая Россия "3а Правду"

Баев Геннадий Александрович