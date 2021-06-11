Партия «Новые люди» поддерживает креативные проекты Курска

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Конкурс «Марафон идей» партии «Новые люди» завершился два месяца назад.

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На конкурс «Марафон идей» жители Курской области направили 346 заявок. Самые яркие вышли в финал регионального этапа. «В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе, — объясняет лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. – Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать». В Курске поддержку от «Новых людей» получил проект создания сообщества лидеров креативных индустрий «Поток».

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Автор идеи «Потока» Игорь Дубинников хочет увеличить ВРП Курской области к 2030 году за счет креативной сферы на 5-10%. Но для этого нужно собрать вместе творческих людей Курской области, найти лидеров, создать единое живое сообщество. Параллельно – изменить систему образования и воспитания. Не все пока понимают, что такое креативные индустрии и какие у них перспективы. Но уже сейчас самые востребованные в мире продукты — не ресурсы, а сфера услуг и различного рода контент. Нефть была основным топливом экономики 20 века, а топливо 21 века - творчество. Необходимо подготовить профессионалов для креативной экономики будущего.

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О новой модели образования для экономики 21 века говорят и «Новые люди». На недавнем кругом столе, посвященном образованию, Алексей Нечаев подчеркнул, что школы и вузы пока что продолжают использовать устаревшие методы. Партия «Новые люди» предлагает новый подход к образованию. Первый этап – школьников обучают бизнес-мышлению наставники из числа студентов факультета бизнеса «Капитаны».

Этот подход применен и в проекте «Поток». Опытные предприниматели – дизайнеры, программисты, разработчики игр, создатели цифрового контента - станут наставниками для молодых.

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На базе «Потока» уже сейчас собираются дизайнеры, урбанисты, архитекторы. Здесь предприниматели обсуждают новые бизнес-идеи, проходят общественные дискуссии. Здесь каждый человек, житель Курска и Курской области, сможет реализовать свой творческий потенциал. Для реализации именно таких проектов и был создан «Марафон идей».