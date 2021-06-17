Выпускные в Курской области пройдут на открытом воздухе

Торжественную часть с вручением аттестатов школы проведут на улице Фото: Яна ШЕЛЕСТ

17 июня в Курской области состоялось заседание оперштаба, на котором было принято решение о введении ряда ограничений в связи с ухудшением эпидситуации по коронавирусу. Они касались в том числе и проведения выпускных вечеров, которые состоятся уже на следующей неделе.

Балы не отменят, но торжественную часть с вручением аттестатов школы должны провести не в помещениях, а на открытом воздухе. Развлекательная программа в кафе и ресторанах должна проходить с загруженностью залов не более чем на 50 процентов.

По данным оперштаба на 8:30 17 июня с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 39 520 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. В том числе 70 - за последние сутки.