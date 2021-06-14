Мультипликатор Юрий Пронин: «В анимации нужно поднимать серьезные темы»

Юрий Пронин называет себя "пропагандистом 3D мультипликации"

В Курске в рамках Фестиваля российской анимации имени Бориса Дежкина побывал художник-постановщик «Фиксиков», режиссер в цикле «Гора самоцветов», аниматор «Союзмультфильма» Юрий Пронин.

«Ограничения, которые были в советское время, благотворно повлияли на искусство»

- Юрий Александрович, какие, на ваш взгляд, полнометражные отечественные мультфильмы можно назвать выдающимися, на которые можно опираться при создании новых? Например, «Три богатыря»?

- На этот мультфильм долго «опираться» не получится, потому что по характеру он все еще перестроечный. В дорогостоящую продукцию нужно вкладывать идеи. Есть фильм, который раскритиковали, но он был успешен в прокате – «Необыкновенное путешествие Серафимы». Он был создан для целевого зрителя, для тех, кто посещает храмы. Вот такое направление не жалко развивать. Также беспроигрышное сейчас направление в игровом кино, посвященное Великой Отечественной войне. Об этих событиях нужно напоминать, ведь что ни человек в Великой Отечественной, то подвиг. А делать анекдоты на полметра – безрассудство.

- Есть ли в России цензура при создании мультфильмов? Например, государство спонсирует фильм, а затем требуют что-то вырезать или добавить.

- Такой цензуры у нас нет и не будет. И создатели, и зрители привыкли к такой странной свободе, которая появилась в перестройку. Многих она погубила. Как ни странно, ограничения, которые были в советское время, только благотворно повлияли на развитие искусства. А теперь все так и останется в состоянии свободы, жесткой критики не будет. Скорее всего, будет естественный отбор внутри индустрии.

«Анимация гораздо шире, чем просто достижение коммерческого успеха»

- Какой из зарубежных примеров мультипликации вам ближе всего, например, “Pixar” или классический «Дисней»?

- Что касается «Пиксара», то тут беспроигрышный коммерческий вариант, но мне это не интересно, потому что анимация гораздо шире, чем просто достижение коммерческого успеха. Мне нравится французский режиссер-аниматор Майкл Дюдок («Красная черепаха», «Отец и дочь»). Очень сильное созерцательное кино, посвященное экологии, отношению природы к человеку и человека к природе. Вот такие фильмы нужны.

Юрий Пронин нарисовал несколько серий "Горы самоцветов" Фото: из открытых источников

- Есть еще ирландские «Песнь моря» и «Тайна Келлс»...

- Да, мне нравится эта студия, все, что они делают. И молодежи эти фильмы очень нравятся. Но все-таки я считаю Майкла Дюдока выше на несколько порядков.

- Дотягивается ли современная российская мультипликация до советского уровня?

- Все сейчас активно начали осуждать такие понятия, как «идеология» и «пропаганда». Но я ничего в этом плохого не вижу. Мы потеряли идею. Мы не дотягиваемся до советских фильмов, потому что в них была идея воспитания нового поколения, которое будет тянуться к свету и освещать все, к чему ни прикоснется.

А сейчас мы работаем просто на бизнес. Авторские проекты очень маленькие. Внутренний мир одного художника – это все интересно, конечно, но широкого формата не получится. Это коммерчески неинтересно, да и идеи тут никакой нет, кроме каких-то личных рефлексий творческой натуры, которая выплескивается в маленьких фильмах. Самое большое, что это может получить – награда на фестивале.

У публики сейчас очень большой выбор, который не в пользу российской анимации. Сложно конкурировать, если двигаться по тем же веткам, почти невозможно. Поэтому нужно менять курс, идти в противоположном направлении. Прежде всего, нужно сопротивляться потребителям, оболваниванию.

- Какой советский мультфильм или студия у вас любимые?

- Конечно же, «Союзмультфильм». Я патриот «Союзмультфильма». Я начинал свою карьеру здесь. В 1987 году, когда я пришел после армии, моя первая должность была – кочегар. Я был согласен даже на это. Параллельно ходил на курсы. Когда я пришел, делали два фильма, которые я запомнил. Эдуард Назаров - своего «Мартынко», а Андрей Хржановский – «Пейзаж с можжевельником». Это такой очень неординарный фильм, который я полюбил тогда, до конца его не поняв. У меня два таких направления запечатлелись. А с детства я любил кукольную анимацию, поэтому я и сам кукольник, ученик Олега Масаинова. И 3D анимацией я занялся, так как люблю объемных персонажей.

«В рисованной анимации мы могли сымитировать 3D камеру»

- Самый любимый стиль анимации?

- Я уже почти 30 лет являюсь пропагандистом 3D анимации, хотя сейчас ее уже не надо пропагандировать. Я ее все же представляю гораздо сложнее, чем ее делают наши коммерческие студии. Она должна быть похожа чем-то на нашу старую-добрую кукольную анимацию. Потому что кукольная анимация сейчас стала уже очень тяжеловесной. Она, к сожалению, умирает. Ее делать очень долго и дорого. И на выходе получается очень неубедительный результат, как с фильмом «Гофманиада». У зрителей вызывал больший интерес не сам фильм, а куклы, декорации, то, вот эта работа мастеров. То, что творили их золотые руки. Это показывали в разных странах и, конечно, народ был в восторге.

Но фильм, к сожалению, никого не заинтересовал. Его нужно было закончить как эпоху, ведь его делали всю перестройку.

Технология рисованных фильмов очень трудоемкая, а мы потеряли целое поколение опытных рисовальщиков. Сейчас молодые рисовальщики до такого уровня еще не дошли. Конечно, много делается в перекладке разных видов и форм – цифровая, ручная. Конечно, больше цифровой перекладки с имитацией рисованной, с имитацией 3D. Но все-таки я преклоняюсь перед той техникой, которой владеет Александр Петров. Это живопись на стекле. Я считаю, что мы должны эту технику сделать именно нашей, российской. Это будет совершенно неожиданным для запада направлением, к которому они не готовы.

- В СССР было много новшеств в анимации. И первый компьютерный в 60-е годы, и Давида Черкасского необычные повороты кадров в «Острове сокровищ», и рисовка в стиле 3D. Какое новшество по-вашему было глобальным?

- У нас рисовальщики были такого уровня, что делали тотальную рисованную анимацию. В кино это непрерывная камера. Наши мультипликаторы на самом деле были очень крутыми. В рисованной анимации мы могли сымитировать 3D камеру.

"Фиксики" Юрия Пронина Фото: СОЦСЕТИ

«Самая большая наша ценность — это молодые аниматоры»

- Что в «Союзмультфильме» является главной ценностью, и какие новинки планируются к выходу?

- Скоро должно появиться на экранах продолжение «Ну, погоди!». Самая большая наша ценность – это молодые аниматоры, которые навыки впитывают буквально с космической скоростью. Они тянутся к самым высшим уровням «Союзмультфильма». Лишь бы была идея, которая всех воодушевила.

- Чем для вас является мультфильм «Фиксики», в создании которого вы принимали участие?

- Встреча с продюсером «Фиксиков» Георгием Васильевым для меня была осень важной. Выполнять его пожелания было очень полезно для моего развития. Таких поворотов мысли, которые он предлагал как автор идеи, я даже не ожидал. «Фиксиков» я только нарисовал, а придумал все он, в том числе тонкие детали, например, разные прически. Моя задача была только успевать все это зарисовывать, сразу параллельно обрабатывать в 3D. Идея «Фиксиков» совершенно позитивная, образовательная. Этот сериал несет такой заряд знаний, который не дает современная школа. Это замечают многие родители, и к этому тянутся дети. Плюс к тому развлекательный. Это такие веселые уроки.