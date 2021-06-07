В Зелёном Марафоне Сбера в Курске приняла участие тысяча человек

.

В Курской области в этом году в офлайн-формате старт прошел в Курске в парке «Боева дача». Кроме того, впервые в формате онлайн забег состоялся в Железногорске. Впрочем, возможность принять участие в забеге была доступна всем, независимо от места проживания. Для этого достаточно было скачать себе мобильное приложение «Зелёный Марафон» (оно доступно в App Store и Google Play).

.

В мобильном приложении можно было пробежать одну из четырёх дистанций (4,2 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км). Это можно было сделать в любое удобное время суток 5 июня с 00:00 до 24:00. При этом, 180 самых быстрых участников среди мужчин и женщин на каждой дистанции после подведения итогов по стране получат призы, среди которых смарт-дисплей SberPortal, подписка СберПрайм на 1 год, кубки и медали Зелёного Марафона. Результаты онлайн-забега появятся на сайте Зелёного Марафона 8 июня 2021 года.

В Курске в офлайн-формате забег проводился на дистанции 4,2 км. Кроме того, организаторами были предложены дистанции на 420 метров для детей в двух возрастных группах и в новой для Зелёного Марафона дисциплине – скандинавской ходьбе.

.

Поддержать участников в Курске пришли сотни горожан. Но это не помешало проводить все мероприятия с соблюдением санитарных норм безопасности. А для поддержания приподнятого настроения были организованы праздничные концерты, различные конкурсы и веселые активности. В них приняли участие представители экосистемы Сбера – СБЕР ЕАПТЕКА, СберМобайл, СберЗвук и СберЗдоровье, а также многочисленные партнеры Зелёного Марафона.

.

В Курске с приветственным словом к собравшимся обратился управляющий Курским отделением ПАО Сбербанк Константин Долонин:

«В Курске Зелёный Марафон проходит уже во второй раз. Этот проект уже стал доброй традицией Сбербанка, он нацелен на развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни. Радует, что с каждым разом участников мероприятия становится все больше, и наш проект находит такой отклик и поддержку среди жителей региона. Зелёный марафон Сбера в этом году стал площадкой, которая объединила спортивные, социальные и экологические инициативы жителей Курской области».

.

Тепло поздравил курян со спортивным праздником заместитель главы города Курска Владимир Гребёнкин. Также участников Зелёного Марафона Сбера поприветствовал председатель комитета природных ресурсов Курской области Константин Поляков:

«В первую очередь, хочу поздравить всех с этим прекрасным праздником - международным днем защиты природы, днем Эколога. Пожелать всем чистого неба над головой, прозрачного воздуха и чистой воды. Хочу отметить, что экология это дело каждого, и в первую очередь экология начинается с себя. По итогам общероссийского экологического рейтинга, по итогам весны, Курская область заняла 4 место. Мы уверенно держимся в 5-ке лидеров, и я хочу отметить, что это заслуга всех курян - их бережное отношение к природе и экологии. В целом, экологические акции, это пример - как надо. Только вместе мы сможем создать, сохранить и приумножить».

.

Всем, кто принял участие в забеге-онлайн и смог это подтвердить трекером бега на основе карт 2ГИС организаторы выдавали сувениры - саше с семенами цветов для посадки, купоны от СБЕР ЕАПТЕКИ со скидкой на заказ.

Главная цель Зелёного Марафона в этом году — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов для их решения. Онлайн-забег — один из таких шагов: каждый километр, который участник пробежал 5 июня с мобильным приложением, Сбер приравнял к одному рублю. Поэтому, чем больше километров — тем больше рублей в общую копилку, которая пойдёт на посадку деревьев в регионах России. В этот день в Курске в Зелёном Марафоне приняло участие тысяча человек.

.

В финале состоялись экологические акции. На территории парка «Боева дача» участники мероприятия посадили саженцы молодых деревьев, декоративных кустарников и цветов. Кроме того, в парковой зоне состоялся субботник.

Прекрасное настроение и заряд бодрости стали приятным бонусом для всех, кто присоединился в это субботнее утро к семейному спортивному празднику во всех 180 городах России. А те, кто скачал себе мобильное приложение «Зелёный Марафон» теперь смогут приобщаться к здоровому образу жизни круглый год. Оно помогает не только сделать первый шаг навстречу беговым тренировкам, конвертировать беговые достижения в озеленение планеты, но и получить экспертные советы по бегу, правильному питанию и экологичному потреблению и стать «зелёным» амбассадором, принимая участие в челленджах и рассказывая друзьям об экологических инициативах.