От «Цифрового рабочего» до «Цифрового офиса»

– В области цифровой трансформации в течение этого года мы планируем реализовать более 300 инициатив и 70 проектов, - сказал Эфендиев Фото: предоставлено пресс-службой

Программа Industry 4.0. стала первым этапом в цифровой эволюции Компании, рассказал генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев на сессии «Создавая ценность через технологическую трансформацию: как лидеры бизнеса меняют мир» в рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума.

Назим Эфендиев отметил, что цифровые решения позволяют повысить безопасность производства, операционную эффективность, мобилизовать скрытые ресурсы, улучшить качество продукции, открыть новые модели взаимодействия с потребителями:

– В области цифровой трансформации в течение этого года мы планируем реализовать более 300 инициатив и 70 проектов. На эти цели выделено более 1,5 млрд рублей.

Основной задачей на начальном этапе цифровизации была автоматизация бизнес-процессов. Далее - внедрение новейших технологий по управлению данными.

Сейчас Металлоинвест использует в своих рабочих процессах нейросети, инструменты работы с большими данными, а также новейшие технологичные устройства, такие, как трекеры для анализа параметров здоровья сотрудников.

В настоящий момент в портфеле проектов программы цифровой трансформации – четыре основных направления:

«Цифровой карьер» – визуализация сквозной производственной цепочки, карт карьера, позиционирования техники и функциональных работ. Онлайн-анализ информации по производству, работе сотрудников, оптимальной работе техники.

«Цифровой актив» в основном затрагивает повышение эффективности производства в части технологических процессов (системы «советчики», базирующиеся на математических моделях и статистике), металлургический сегмент («цифровая плавка»), проекты, направленные на снижение затрат и повышение себестоимости.

«Цифровой рабочий» стоит на страже здоровья сотрудников, обеспечивая их новейшими цифровыми инструментами работы на производстве (мобильные устройства при работе ремонтных служб, системы «советчики» расходных материалов на основном производстве), комфортные и быстрые коммуникации сотрудников при помощи роботизации, мессенджеров, управление взаимодействием с компанией через мобильный телефон. Система слежения за состоянием водителя большегрузного транспорта, передает сигнал, если внимание водителя падает. Внедрение новых цифровых технологий также дают возможность постоянного мониторинга здоровья рабочих. Все это помогает сократить травматизм и исключить смертельные случаи на производстве.

«Цифровой офис» – направление, которое стало особенно важным при удаленном режиме работе. Каждый день стал цифровым – от проведения совещаний в онлайн-формате, дистанционной работы из любой точки мира без потери качества, до проведения масштабных онлайн встреч и развлекательных мероприятий.