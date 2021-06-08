По факту падения ребенка с 26-метровой высоты под Курском завели уголовное дело

Уголовное дело расследуют по статье "Халатность" Фото: из открытых источников

Железногорский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завел уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), сообщили в ведомстве.

По версии следствия 7 июня примерно в три часа дня 7-летняя девочка вместе со своим 15-летним братом гуляла на территории бывшего завода ОАО «Кристалл», расположенного в Железногорске на улице Энтузиастов. Здесь стоят полуразрушенные здания завода.

- Передвигаясь по заброшенному зданию девочка не удержалась и упала вниз с высоты 26 метров. Она получила травмы несовместимые с жизнью и умерла на месте трагедии, - рассказали в СК.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области в очередной раз предупреждает родителей и родственников детей о необходимости постоянного контроля за несовершеннолетними.

8 июня главам муниципальных образований региона поручено определить собственников подобных заброшенных объектов, а хозяйствующим субъектам предписано установить запрещающие таблички и ограждения, прокомментировали ситуацию в администрации региона.